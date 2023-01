Genesis Electrified G80 2023 : Cette berline électrique pourrait-elle être la référence à battre ?

Avec chaque modèle successif, la division haut de gamme Genesis de Hyundai continue de défier les marques bien établies d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord.

L’arrivée imminente du G80 électrifié, la concurrence devrait avoir toutes les raisons d’être inquiète.

Mais d’abord quelques éclaircissements s’imposent. Le nom Electrified G80 implique que la berline pleine grandeur est un véhicule à essence assisté par un moteur électrique (hybride). Ce n’est pas le cas. Celui-ci est 100% électrique à batterie et est une émanation du G80, qui a été mis à jour pour 2021 et propose des choix de moteurs quatre cylindres turbocompressés ou V-6.

À part une fausse calandre fermée (cachant le port de charge derrière une petite ouverture) et une prise d’air inférieure, l’électrifié G80 est fondamentalement de forme identique au modèle à combustible fossile. Cependant, certains panneaux de carrosserie ont été remplacés par de l’aluminium par rapport à l’acier pour compenser au moins partiellement le poids de la batterie de 87,2 kilowattheures sous le plancher.

Selon Genesis, une charge complète à l’aide d’une station d’accueil de niveau 2 de 240 volts prend environ huit heures. PHOTO : GENÈSE

Dans le même temps, la plate-forme a été renforcée de 17 % pour supporter un poids estimé à 2 370 kilogrammes et pour améliorer le confort de conduite et les capacités de maniabilité.

L’Electrified roule sur des roues uniques de 19 pouces.

Le design galbé et surbaissé de la voiture est l’un des plus attrayants que l’on puisse trouver et attire tous les regards sous tous les angles.

D’un point de vue pratique, la cabine offre un espace raisonnable pour un maximum de cinq passagers qui bénéficient de sièges en cuir Nappa de soutien ainsi que d’un tableau de bord et de panneaux de porte garnis de bois et d’aluminium.

Les occupants ont droit à des sièges en cuir Nappa offrant un bon soutien, ainsi qu’à un tableau de bord et des panneaux de porte garnis de bois et d’aluminium. PHOTO : GENÈSE

Et tous à bord devraient avoir suffisamment d’espace pour les jambes, grâce à la distance de l’électrifiée entre les roues avant et arrière, qui est supérieure de plus de 7,5 centimètres à celle des berlines Mercedes-Benz Classe E et Cadillac CT5. Les seules mises en garde possibles sont un dégagement quelque peu restrictif pour la tête des sièges arrière, ce qui pourrait gêner les conducteurs plus grands, et une réduction du volume du coffre en raison de l’intrusion du moteur arrière.

Le G80 électrifié utilise des moteurs électriques avant et arrière qui délivrent une puissance nette de 365 chevaux et un couple de 516 livres-pied. À titre de comparaison, le V6 turbocompressé de 3,5 litres disponible sur le G80 standard développe 375 chevaux et 391 livres-pied. Selon Genesis, le réglage du mode Sport peut accélérer l’électrifié à 60 mph (96 km / h) du repos en 4,9 secondes.

La cabine offre un espace raisonnable pour un maximum de cinq passagers. Tous à bord auront suffisamment d’espace pour les jambes. PHOTO : GENÈSE

Le système de traction intégrale de série répartit uniformément le couple de l’avant à l’arrière et n’est engagé que lorsque vous roulez à vitesse constante. Pendant ces périodes, 100 % de la puissance est transmise aux roues arrière.

Selon Genesis, l’utilisation d’un chargeur CC plus rapide de 480 volts de qualité commerciale portera la batterie à 80 % de sa capacité de 10 % en 22 minutes. Une charge complète à l’aide d’une station d’accueil de niveau 2 de 240 volts prend environ huit heures.

Genesis prévoit 450 kilomètres d’autonomie maximale. Les consommations équivalentes officielles sont de 2,2 l/100 km en ville, 2,6 sur route et 2,4 en mixte.

Lors de l’accélération à partir d’un arrêt, le système d’alimentation est un régal pour les sens car l’électrifié prend de la vitesse presque imperceptiblement. Appuyez plus fort sur la pédale et les passagers seront épinglés à leurs sièges.

La grande berline passe également dans les virages serrés avec peu de drame, et les amortisseurs adaptatifs (amortisseurs) lissent efficacement les surfaces rugueuses de la route. À son réglage le plus élevé, le système de freinage régénératif contrôlé par palettes au volant peut arrêter la Genesis sans que le conducteur ne touche à la pédale de frein.

L’environnement intérieur est généralement exempt de bruit, ce qui est inhérent aux véhicules électriques, mais il est également facilité par la suppression active du bruit.

Le niveau de finition unique comprend un écran tactile de 14,5 pouces, des sièges avant à réglage électrique en 12 directions, la climatisation des sièges arrière et un système audio de marque Lexicon à 17 haut-parleurs. PHOTO : GENÈSE

À 105 125 $, comme indiqué sur le site Web de Genesis (vous pouvez en construire et en commander un maintenant), le niveau de finition Prestige AWD unique est livré avec un écran tactile de 14,5 pouces, des sièges avant à réglage électrique en 12 directions, la climatisation des sièges arrière, Système audio de marque Lexicon à 17 haut-parleurs et éclairage intérieur d’ambiance.

La technologie de sécurité active standard comprend l’évitement des collisions avant, l’avertissement d’attention du conducteur et l’assistance au maintien de voie.

La G80 électrifiée est peut-être la première berline électrique de Genesis, mais elle est si bonne qu’elle ne devrait pas être ignorée par les acheteurs ou ignorée par les marques concurrentes.

Ce que vous devez savoir : Genesis Electrified G80 2023

Taper: Berline électrique pleine grandeur à traction intégrale

Moteurs (ch): Double électrique (365, net)

Transmission: Régulateur de vitesse unique

Position sur le marché : Cette berline électrique est l’un des nombreux véhicules électriques que la division haut de gamme de Hyundai compte lancer avant la fin de la décennie. Le G80 électrifié rejoint le véhicule utilitaire compact GV60 récemment arrivé de la marque dans l’écurie EV de Genesis.

Points: Le design gagne tous les points pour avoir l’air génial. • Les équipements de luxe de l’intérieur sont égaux ou supérieurs à la concurrence. • Les moteurs électriques avant et arrière produisent beaucoup de couple. • Des qualités de conduite et de maniabilité supérieures garantissent une expérience de conduite agréable. • L’autonomie de la batterie devrait être adéquate pour la plupart des conducteurs. • Genesis est maintenant un concurrent digne de ses pairs de luxe plus établis.

Sécurité active : Avertisseur d’angle mort avec alerte de recul en cas de trafic transversal (de série); régulateur de vitesse actif (de série); freinage d’urgence avant et arrière (de série); alerte de conducteur inattentif (std.); avertissement de sortie de voie (std.); avertissement pour piétons (std.)

L/100 km (ville/route) : 2.2/2.6/2.4

Prix ​​de base (destination incl.): 105 125 $

PAR COMPARAISON

Audi e-tron

Prix ​​de base: 90 000 $

90 000 $ Les versions Hatchback et Sportback respirent le luxe. L’autonomie maximale est de 364 km.

Cadillac Lyriq (2023)

Prix ​​de base: 70 000 $

70 000 $ La berline EV propose des moteurs simples et doubles avec jusqu’à 500 km d’autonomie.

Lexus RZ 450e (2023)

Prix ​​de base: 70 000 $ (estimation)

70 000 $ (estimation) Version bimoteur du Toyota bZ4X. L’estimation de la portée est de 360 ​​km.

– écrit par Malcom Gunn, associé directeur chez Wheelbase Media

