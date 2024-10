Genesis Belanger persuade l’étrangeté des vignettes de consommation et de gourmandise – Colossal

Un peigne aux dents parfaitement entretenues, un fourre-tout débordant de provisions et d’un biscuit au chocolat mordu, et un aspirateur déterminé à manger un tapis sont quelques-uns des détails particuliers de Genèse Bélangerla dernière exposition de.

Dans les bonnes conditions, nous sommes indiscernablesvisible maintenant Galerie de rythme à Londres, présente quatorze vignettes de la vie quotidienne qui tourne mal. Connue pour ses sculptures désorientantes, parfois séduisantes, l’artiste continue de travailler avec sa platitude caractéristique et son langage visuel distinctif, s’appuyant sur des techniques publicitaires pour critiquer le consumérisme qui sévit dans la vie moderne.

« Cause and Effect » (2024), grès, acier enduit de poudre, contreplaqué, panneau composite, tissu sunbrella, costumes en soie et cachemire, quincaillerie, 41 × 35 × 53 pouces

Les premières sculptures de Bélanger se délectent des teintes pastel et des textures chaleureuses de la céramique, tandis que cette nouvelle œuvre est plus vaste. Des couleurs vives et saturées apparaissent tout au long des vignettes individuelles, comme sur un vase en cobalt et des fruits rose vif reposant dans un plat trapu. L’artiste intègre également une plus large gamme de matériaux dans ces sculptures, notamment le cachemire de soie qui recouvre un sac d’aspirateur et le contreplaqué plaqué qui structure les étagères.

Suscitant l’humour et l’absurdité des objets les plus banals, Bélanger évoque le désir excessif, les attentes genrées et le mal-être des entreprises. « Self-Awareness », par exemple, présente un portrait décousu de divers objets répartis sur une table en bois. Les chandeliers aux mèches nouées font référence à la sensation de travailler de 9h à 17h, ce qui elle décrit comme « brûlés et noués », tandis que les tableaux dans leur ensemble font un clin d’œil à l’auto-conservation et à la performance.

« A Breeze Shimmers » (2024), laiton patiné, aluminium thermolaqué, porcelaine,

matériel, 84 × 50 × 45 pouces

L’artiste évite généralement de représenter le corps humain dans son intégralité, préférant le représenter à travers des parties fragmentées ou des symboles comme la nourriture et des objets bien faits. Les fruits jouent souvent ce rôle, en particulier dans la paire de sculptures rondes en pot qui donnent du crédit à la croissance naturelle.

Ces œuvres contrastent fortement avec l’effet aplatissant de « 16 Bit Eden », qui superpose des fleurs et des cerises au sommet d’une grille. Évoquant le monde numérique, la toile de fond pixellisée interroge le désir contemporain d’ignorer les objets et les réalités juste devant nous.

Dans les bonnes conditions, nous sommes indiscernables est la première exposition de Belanger au Royaume-Uni et se déroule jusqu’au 9 novembre. Découvrez plus de son travail sur Instagram.

« Husband Material » (2024), porcelaine, grès, contreplaqué, tissu imperméable, lin enduit de caoutchouc

18 1/4 × 21 × 16 5/8 pouces

« Portrait de famille » (2024), contreplaqué plaqué, liège, porcelaine, grès, 45 1/2 × 41 × 11 1/4 pouces

« Sentimental Attachment » (2024), grès avec manucure peinte à l’huile, 25 × 13 × 2 pouces

« Attentes gérées (vous ne méritez qu’un petit morceau) » (2024), contreplaqué plaqué, acier enduit de poudre, liège, porcelaine, 30 × 20 1/4 × 7 3/8 pouces

« It Always Comes Out in the Wash » (2024), grès, porcelaine, laiton patiné et fibre de verre,

29 × 6 × 32 pouces

Vue de l’installation « Genesis Belanger : Dans les bonnes conditions, nous sommes indiscernables », Pace Gallery, Londres (2024). Photo de Damian Griffiths