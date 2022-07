Gênes VFW prévoit un dîner spaghetti le 30 juillet – Shaw Local

GÊNES – Les vétérans de Gênes des guerres étrangères Post 8387 participeront au 15e week-end annuel des vétérans plus tard ce mois-ci, et la communauté est invitée.

Le week-end se déroulera du 29 juillet au 31 juillet. Des événements auront lieu pour honorer tous les anciens combattants, les travailleurs de la santé et les premiers intervenants, selon un communiqué de presse.

Dans le cadre du week-end, le Genoa VFW organisera un dîner spaghetti de 16h30 à 18h30 le 30 juillet au Genoa Veterans Home.

La VFW tiendra sa prochaine réunion mensuelle à 17 h le 25 juillet pour finaliser les plans du dîner spaghetti.

Le dîner coûte 8 $ à l’avance ou 10 $ à la porte. Les formulaires RSVP sont disponibles auprès des membres VFW et au Genoa Veterans Home.

Le Couch Coins Band se produira après le dîner à partir de 19 h.

Les participants pourront séjourner au DeKalb Motel au tarif de 69,95 $ plus taxes par nuit. Pour réserver une chambre, composez le 815-901-3834.

Les autres activités qui se déroulent pendant la fin de semaine des vétérans comprennent :

• Du 29 juillet au 31 juillet, campement militaire d’histoire vivante, Genoa Veterans Home, 311 S. Washington St., Gênes. Les groupes de reconstitution sont les bienvenus, mais RSVP pour la disponibilité de l’espace au 815-901-3834.

• Meet-and-greet, 16 h jusqu’au 29 juillet, en l’honneur des anciens combattants, des premiers intervenants et des travailleurs de la santé au DeKalb American Veterans Post 90, 421 Oak St., DeKalb. Meet-and-greet ouvre à midi, les boissons et la nourriture commencent à 16h40, un groupe live de 17h à 21h et une courte cérémonie à 18h

• Défilé de motos/cortège de véhicules à 9 h 15 le 30 juillet à Barbed Wire Harley-Davidson, 969 N. Peace Road, DeKalb. Le défilé automobile se rendra dans huit centres de vie pour personnes âgées à DeKalb et Sycamore, se terminant au Genoa Veterans Home et Sycamore American Legion Riders. L’inscription commence à 8 h et une séance d’information sur la sécurité aura lieu à 9 h. Le petit-déjeuner sera disponible.

• Activités de midi à la fermeture du 30 juillet au Genoa Veterans Home, 311 S. Washington St., Gênes. Déjeuner de 12h à 14h ; tombolas, jeux, boissons, crème glacée sociale et foire de sensibilisation aux anciens combattants de 14 h à 17 h; Cérémonie de la table commémorative POW/MIA à 16 h; souper spaghetti de 16 h 30 à 18 h 30 pour 8 $ RSVP prépayé ou 10 $ à la porte; et un groupe live gratuit, les Couch Coins, de 19 h à la fermeture.

• Petit-déjeuner des vétérans et de la communauté de 7 h 30 à 10 h 30 le 31 juillet au Genoa Veterans Home, 311 S. Washington St., Gênes.

• Spectacle sportif du comté de DeKalb de 7 h 30 à 13 h le 31 juillet au Genoa Veterans Home, 311 S. Washington St., Gênes.

• Turning Back Time Car Show à partir de midi le 31 juillet au centre-ville de Sycamore.

Le Gênes VFW accueille tous les anciens combattants honorablement libérés qui ont servi dans une zone de guerre pendant une guerre.