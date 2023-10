Gênes-Kingston domine Kaneland et prolonge sa séquence de victoires à 31 matchs – Shaw Local

MAPLE PARK – Alayna Pierce accueille favorablement la compétition.

Le frappeur extérieur senior de Gênes-Kingston et le reste des Cogs ont pris soin de Kaneland de la même manière qu’ils l’ont fait pour leurs 19 équipes précédentes – en les balayant.

Pierce a ouvert la voie avec 17 attaques décisives et les Cogs (33-1) ont battu les Knights 25-19, 25-15 pour remporter leur 31e match consécutif.

Gênes-Kingston n’a perdu que trois sets cette saison, deux lors d’une défaite contre St. Charles North le 29 août et l’autre lors d’une victoire contre Fulton le 9 septembre.

« Tout le monde semble nous offrir ses meilleurs matchs parce qu’ils sont tellement excités de nous affronter », a déclaré Pierce. « C’est vraiment amusant parce que peu importe contre qui nous affrontons, ils sont compétitifs parce qu’ils veulent nous battre. »

Le senior de Kaneland, Delaney Calabrese, a réalisé une fouille fantastique sur un ballon de Pierce, le gardant en vie avant de finalement marquer en trouvant une rare ouverture sur le terrain parmi les Cogs pour tirer Kaneland (24-10) à 23-19 dans le premier set.

« Mon état d’esprit avant ce match était: ‘Je vais juste m’amuser’, parce que nous savons qu’ils ont gagné l’année dernière et qu’ils forment une très bonne équipe », a déclaré Calabrese. « Nous avons juste joué de notre mieux et je me suis tellement amusé, mais ils avaient un peu plus d’élan et ont pu passer au travers. »

C’est le genre de jeu auquel les équipes se souviennent parfois comme de l’étincelle qui a déclenché un retour en énervant la foule et qui a apparemment enthousiasmé les Knights également.

«J’ai juste essayé de contenir [the excitement] autant que je pouvais parce que j’étais tellement excité à ce moment-là », a-t-elle déclaré. « J’ai essayé d’utiliser cette énergie et de l’exprimer pour m’améliorer pour le prochain ballon. »

C’était aussi le genre de jeu que n’importe quel joueur adverse peut vous faire oublier rapidement, surtout s’il s’agit d’une recrue super talentueuse du Tennessee Tech comme Pierce. Elle a suivi le point de vue de Calabrese en guidant doucement le ballon là où aucun chevalier ne pouvait l’atteindre avant de terminer le set avec l’une de ses marques de fabrique, où est-le-speed-gun-quand-vous-en-avez-en-avez-tue pour sceller l’affaire.

« Tout le monde connaît son rôle, donc lors d’un match serré, quelqu’un doit effectuer une longue série de services », a déclaré Pierce. « Nous devons tous aider et garder le serveur derrière la ligne. »

Deux attaques décisives de Pierce ont aidé les Cogs à prendre l’avance 13-8 et ont amené l’entraîneur de Kaneland, Cyndi Violett, à demander un temps mort pour tenter de renverser la situation de son équipe.

Ce n’est pas le cas.

Les Cogs se sont montrés implacables avec Mia Wise (9 récupérations, 8 passes décisives, 4 récupérations), Hannah Langton (13 récupérations) et Alivia Keegan (16 passes décisives, 12 attaques décisives, 7 récupérations) en tête avec Pierce (3 blocs, 2 récupérations). as) qui a mené les Cogs dans ces deux catégories ainsi que les victoires.

« Je pense que nous jouons tous ensemble depuis très longtemps, alors nous nous disons quoi faire et quand le faire », a déclaré Keegan. « Au début du premier set, c’était des allers-retours de points, puis nous avons fait une petite course et nous avons protégé notre serveur. Nous sommes restés forts et nous avons été efficaces en attaque et très bons en défense, donc nous n’avons pas perdu beaucoup de ballons ce match-là.

La libéro senior de Kaneland, Mia Vassallo, s’est rapprochée de quelques-unes de ces pointes, mais a repoussé les coups et a continué à se battre.

« Ils n’arrêtaient pas de faire tomber le ballon », a-t-elle déclaré. « Leur défense était folle. Ils ramassaient tout. Leur libéro était très bon et les deux frappeurs extérieurs martelaient. Ils traversaient tout et effectuaient beaucoup de tirs intelligents. C’est juste une très bonne équipe.

Comme Pierce, Vassallo aimait la compétition. Tout bien considéré, ce n’était, après tout, qu’un match hors conférence.

« Ça faisait du bien de creuser leur [shots] et avoir cette compétition », a déclaré Vassallo. « Nous allons faire face à une concurrence plus rude en séries éliminatoires, donc c’était vraiment bien pour nous. Ce n’était évidemment pas aussi serré que nous le souhaitions, mais je pense quand même que nous avons réussi.

Concéder des points par des erreurs directes n’a certainement pas aidé les Knights.

« Notre défense est vraiment bonne, et j’ai l’impression que si nous résolvons notre principal problème de fautes directes, je pourrais nous voir aller beaucoup plus loin que l’an dernier », a déclaré Vassallo. « Nous sommes allés assez loin en tant que juniors, et maintenant nous sommes tous seniors, donc nous savons à quoi nous attendre. »