Gênes-Kingston bat Rock Falls sur la route – Shaw Local

ROCK FALLS – Après avoir subi une défaite difficile la semaine dernière à domicile, Genoa-Kingston était impatient de revenir sur le terrain lors de la semaine 5.

Les Cogs ont pris le contrôle dès le début vendredi soir à Hinders Field, battant Rock Falls 58-6 après avoir complètement dominé la première mi-temps.

GK (4-1) a battu les Rockets (0-5) 199 à moins-30 en première mi-temps, avec quatre sacs du quart-arrière aidant à faire reculer le total de Rock Falls.

« Nous étions très confiants. Nous sommes venus ici prêts à jouer », a déclaré le joueur de ligne junior / secondeur Ryan Swider. Après que nous ayons eu notre premier touché, je pense que cela nous a fait rouler et nous a mis dans un bon état d’esprit.

Le premier touché a mis fin à un entraînement de six jeux et 65 verges pour commencer le match, alors que Brody Engel a couru à partir de 17 verges sur un joueur après que sa course de touché de 6 verges ait été rappelée en raison d’une pénalité de maintien.

Après avoir forcé un trois et retrait, le botté de dégagement de Rock Falls a frappé l’arrière de l’un des arrières, et Genoa-Kingston a pris le relais à la ligne des 5 verges; Brady Brewick a marqué à 3 mètres lors du deuxième jeu.

Rock Falls a de nouveau fait trois et trois, et cette fois Engel a reçu le botté de dégagement au milieu de terrain et l’a renvoyé sur la ligne de touche gauche pour un touché et une avance de 21-0.

“C’était génial de marquer autant de façons. J’ai l’impression que cela nous aide à retrouver notre confiance », a déclaré Engel, qui a couru pour 65 verges et deux touchés sur trois courses pour accompagner son retour de dégagement TD. «Nous étions définitivement énervés de la semaine dernière, je dirais, et toute l’équipe a été excitée et enfermée toute la semaine. Je pense que c’était juste une bonne victoire pour nous de retrouver notre confiance, de nous faire revenir dans la saison.

Les Rockets ont de nouveau botté de dégagement, et cette fois Maddox Lavender a pris le deuxième jeu à 23 mètres de la zone des buts pour une avance de 28-0; Engel a couru à partir de 44 verges lors du jeu suivant après un trois-et-out de Rock Falls pour une avance de 34-0.

Un cinquième trois et retrait a mené à un touché de 34 verges par Traven Atterberry, donnant aux Cogs une avance de 41-0 moins de 4 minutes après le début du deuxième quart.

“J’ai l’impression que nous avons été capables de bien tirer le ballon. Après la semaine dernière, nous savions en quelque sorte que nous devions revenir cette semaine un peu plus forts », a déclaré Engel. “Notre ligne devait quitter la ligne plus rapidement, améliorer ses blocages, simplement ramasser et grimper, rester bas, et je pense que nous l’avons plutôt bien fait ce soir.”

La prochaine série de Rock Falls a duré un jeu, alors qu’un transfert raté à la ligne des 15 verges a été récupéré par Swider et retourné pour un touché. Cela a donné aux Cogs un score sur l’attaque, la défense et les équipes spéciales dans les 15:37 premières du match.

“J’ai vu le ballon et j’ai pensé:” Hé, je peux l’attraper et courir pour un touché. C’était la chose la plus étrange de tous les temps, parce que je n’avais jamais marqué de touché auparavant », a déclaré Swider avec un grand sourire. «En tant que secondeur et ligne, je ne suis pas vraiment un gars qui marque des touchés. C’était super. Dès que j’ai eu ce ballon, j’ai su où aller.

« C’est un programme auquel nous aspirons », a déclaré l’entraîneur de Rock Falls, Kevin Parker. «Avec une équipe plus jeune, nous allons avoir des difficultés de croissance pour nous améliorer. Quand tu fais des erreurs contre une équipe comme celle-là, tu sais juste comment ça va se passer.

Rock Falls a de nouveau botté de dégagement, mais une pénalité de faute personnelle a forcé GK à retourner le ballon lors des essais. Les Rockets n’ont ensuite pas réussi à se convertir au quatrième essai et les Cogs ont manqué le temps à la mi-temps.

Rock Falls a couru 23 jeux en première mi-temps; huit d’entre eux sont allés pour des verges négatives, et sept autres sont allés pour zéro verges sur des courses ou des passes incomplètes.

« Fondamentalement, à chaque entraînement, nous essayons aussi fort que possible et nous nous concentrons spécifiquement sur ce que fait leur attaque », a déclaré Swider. “Nous l’avons constamment répété toute la semaine, et nous nous sommes entraînés dur cette semaine aussi, donc nous étions prêts pour ce qu’ils voulaient faire.”

L’entraînement d’ouverture du troisième quart-temps a été le point positif pour les Rockets. À partir de leur propre ligne de 25 verges, ils ont parcouru 75 verges en 13 jeux, Kohle Bradley l’emportant à 2 verges avec 2:23 à faire dans le quart. Bradley et Ryan McCord ont tous deux eu plusieurs bonnes courses, et le quart-arrière de première année Logan Thome a bien géré l’attaque.

Bradley a terminé avec 31 verges en huit courses et a également réussi deux attrapés pour 9 verges. McCord a couru huit fois pour 30 verges.

«Nous voyons des choses à chaque match sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Au cours des deux dernières semaines, nous avons parfois bien couru le ballon. C’est une question de le faire tout le temps », a déclaré Parker. “Pour une raison quelconque, cette équipe n’aime pas sortir et bien jouer jusqu’à ce qu’elle soit abattue, puis nous commençons à mieux jouer. Nous sommes enthousiasmés par l’avenir, et tant que ces enfants continueront à s’engager et à déployer leurs efforts, nous verrons des améliorations.

Rock Falls a ensuite forcé un botté de dégagement GK, mais un échappé sur le premier jeu a conduit au panier de 36 verges de Jorge Leon avec 7:50 à jouer. Une quatrième conversion ratée par les Rockets a redonné le ballon aux Cogs au Rock Falls 21, et Nolan Kline a couru à partir de 4 mètres avec 2:20 à jouer pour plafonner le score.