Gênes a renforcé leurs espoirs de série A survie samedi avec une victoire 2-0 sur son rival ligurien Spezia qui risque encore un retour en deuxième division. Gianluca Scamacca et Eldor Shomurodov sont tous deux sortis du banc en seconde période et ont marqué pour récupérer le «Grifoni» après quatre matches. Scamacca est entré en jeu après 56 minutes et a déclenché un rebond six minutes plus tard avec Shomurodov ajoutant un deuxième quatre minutes de temps. Gênes passe 13e, devant la Fiorentina qui accueille la Juventus dimanche, et a maintenant huit points d’avance sur la zone de largage avec cinq matchs à jouer.

Spezia est deux places en dessous de ses rivaux régionaux, cinq points d’avance sur Cagliari qui occupe la dernière place de relégation.

