Gênes 0-1 AC Milan (7 octobre 2023) Analyse du match

Un but tardif de Christian Pulisic a valu à l’AC Milan une victoire 1-0 contre le promu Gênes, ce qui l’a placé en tête de la Serie A samedi, mais le match s’est terminé dans le chaos puisque les deux gardiens ont été expulsés et l’attaquant Olivier Giroud est entré dans le but des visiteurs. .

La star américaine Pulisic a marqué à la 87e minute avec une demi-volée près du point de penalty après avoir été brillamment mis en place par son coéquipier de l’USMNT Yunus Musah pour donner l’avantage à Milan.

Le but était le quatrième de Pulisic en Serie A pour Milan depuis son transfert estival de Chelsea.

Mais les trois points ne tenaient qu’à un fil alors que le match prenait une tournure chaotique lorsque le gardien milanais Mike Maignan a vu rouge pour une faute sur Caleb Ekuban à la fin du temps additionnel et que Giroud a pris sa place dans le but.

Heureusement pour le Français, Albert Gudmundsson de Gênes a décoché un coup franc contre la barre depuis l’entrée de la surface et Giroud a ensuite brillamment repoussé George Puscas juste avant le coup de sifflet final.

Christian Pulisic fait la fête avec Olivier Giroud après avoir marqué le but vainqueur de l’AC Milan contre Gênes. Getty Images/Getty Images

« Je ne m’attendais pas à vivre ce genre d’émotions à l’autre bout du terrain », a déclaré Giroud tout sourire et toujours sous le maillot de Maignan. « Mais c’est très important d’avoir réalisé ces arrêts.

« Je pense que je suis l’un des plus grands de l’équipe… donc naturellement je suis allé dans le but. J’aimais aussi aller dans le but quand j’étais enfant. Mais c’était une émotion vraiment particulière lorsque j’ai fait l’arrêt, presque comme un but. »

Milan, qui a remporté sa septième victoire en huit matchs, a pris deux points d’avance en tête du classement après que son rival, l’Inter Milan, ait perdu une avance de deux buts pour faire match nul 2-2 à domicile contre Bologne plus tôt samedi.

« J’aime penser que ce que Giroud a fait fait partie de notre mentalité », a déclaré l’entraîneur milanais Stefano Pioli à DAZN.

« Pulisic voulait entrer dans le but et peut-être qu’il l’avait déjà fait, mais je lui ai dit qu’il était trop petit.

« Nous avons eu de la chance lors des derniers épisodes, mais cela fait partie de la mentalité d’un groupe qui veut donner le meilleur de lui-même et cela me rend heureux. »

Milan a souffert de blessures et l’entraîneur Stefano Pioli a apporté six changements à la formation de départ qui a battu la Lazio 2-0 le week-end dernier, le milieu de terrain Ruben Loftus-Cheek rejoignant Rade Krunic et Ismaël Bennacer sur la touche.

Gênes, qui a gagné 4-1 contre l’AS Roma en septembre et a tenu les champions de Naples à un match nul 2-2, a réussi à rester à égalité dans une première mi-temps égale, avant que Pioli n’introduise Rafael Leão et Pulisic après la mi-temps alors qu’il cherchait à sortir de l’impasse.

Le gardien de Gênes, Josep Martínez, a réalisé un superbe arrêt pour faire basculer une tête de Leão qui a rebondi sur le sol pour un corner à la 65e minute.

Martinez a également reçu un carton rouge dans les dernières minutes lorsque le joueur espagnol a reçu son deuxième avertissement.

Milan sera privé de Maignan et du défenseur Theo Hernández, qui a décroché son cinquième carton jaune, lors de la prochaine réception de la Juventus en Serie A après la trêve internationale.

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.