Generation Gap : règles du jeu et comment regarder

KELLY Ripa tente de faire en sorte que les concurrents du jeu télévisé trouvent un terrain d’entente dans Generation Gap d’ABC.

Dans le programme du concours, les participants ont rassemblé leurs idées pour trouver des réponses primées concernant la culture pop.

Generation Gap d’ABC réunit deux générations différentes de personnes pour un grand prix[/caption]

Quelles sont les règles du Generation Gap ?

Generation Gap d’ABC est inspiré du Jimmy Kimmel Live! segment du même nom.

Alors que Kelly Ripa est l’hôte du programme, Kimmel est un producteur du jeu télévisé à succès.

Le concours réunit petits-enfants et grands-parents alors qu’ils sont chargés de répondre à des anecdotes sur la culture pop qui peuvent être envisagées avant ou après leur époque.

Une paire de membres de la famille travaille ensemble pour remporter la victoire sur une autre famille.

Kelly les interroge ensuite sur des sujets des générations de l’autre.

Les sujets vont des films, des émissions de télévision et de la musique du présent, ainsi que des décennies précédentes.

Par exemple, un grand-parent peut connaître la réponse à une question sur les Beatles et Star Wars.

D’un autre côté, le plus jeune membre de la famille pourrait connaître la réponse à une question concernant BTS et The Avengers.

« Generation Gap est un jeu télévisé familial qui prend vraiment deux générations d’une famille », a expliqué Kelly dans un communiqué.

« Habituellement, les grands-parents et les petits-enfants… et nous leur posons une série de questions sur les générations des autres. »

Ripa a également qualifié la série de « spectacle comique plutôt que de jeu télévisé » en raison de la nature comique des réponses du concurrent.

« J’ai mes parents qui sont beaucoup plus âgés et mes enfants qui sont beaucoup plus jeunes et c’est fascinant de voir ce qu’ils ont en commun, ce qu’ils savent de la génération de l’autre et ce qu’ils ne savent pas.

« Ce qu’ils savent est toujours choquant et quelque chose à s’émerveiller, mais ce qu’ils ne savent pas est d’une drôlerie insupportable. »

Comment puis-je regarder Generation Gap ?

Le 26 juin 2023, Generation Gap lance sa deuxième saison à 20 h HNE via ABC.

Pour ceux qui manquent les émissions en direct, des rediffusions sont également disponibles en streaming sur l’application Hulu le lendemain.

Produite par Kelly, Mark Consuelos et Jimmy Kimmel, la série a fait ses débuts le 7 juillet 2022.

Comment Kelly Ripa est-elle devenue l’animatrice ?

Kelly a révélé que c’était l’idée de son ami de longue date et collègue animateur de réseau Jimmy Kimmel de lui demander d’héberger Generation Gap.

« Jimmy et moi sommes amis depuis de très nombreuses années », a partagé l’actrice de All My Children avec Parade.

« Il m’a vu avec mes enfants quand ils étaient jeunes. Maintenant, ce sont des adultes, mais il m’a vu élever de jeunes enfants et amener mes parents ou mes beaux-parents partout, alors il m’a vu marcher sur cette ligne entre les générations.

« Il était comme, ‘Wow! Tu es bon avec les jeunes et les vieux, tu serais parfait pour cette émission. C’était vraiment aussi simple que ça.

« Lui et moi apprécions vraiment de travailler avec votre famille – travailler avec un groupe d’amis proches qui sont comme de la famille ou votre vraie famille littérale. Nous sommes donc très similaires dans ce sens.

«De plus, nous avons un sens de l’humour similaire, une sensibilité similaire, et nous ne sommes pas très attachés à être une douleur dans les fesses ou à travailler avec des douleurs dans les fesses.

« Nous aimons la fluidité et un environnement agréable. C’est ce que nous apportons tous les deux à la table.