Général Pervez Musharraf : L’ancien président du Pakistan décède après une longue maladie | Nouvelles du monde

L’ancien président du Pakistan, le général Pervez Musharraf, est décédé des suites d’une longue maladie à l’âge de 79 ans, selon les médias pakistanais.

L’homme politique à la retraite, qui a dirigé le Pakistan pendant près d’une décennie après avoir pris le pouvoir lors d’un coup d’État sans effusion de sang en 1999, est décédé dans un hôpital de Dubaï après avoir passé des années en exil volontaire, ont rapporté dimanche les médias.

Né à Delhi en 1943 pendant le Raj britannique et élevé à Karachi et à Istanbul, M. Musharraf a été nommé dans l’armée pakistanaise en 1964 et a combattu pendant la guerre indo-pakistanaise de 1965 en tant que sous-lieutenant.

Il a acquis une notoriété nationale après avoir été promu général quatre étoiles par le Premier ministre Nawaz Sharif en 1998, ainsi que chef des forces armées.

Mais après avoir dirigé l’infiltration de Kargil qui a provoqué la guerre entre l’Inde et le Pakistan en 1999, il a pu prendre le Pakistan à la présidence en 2001 à la suite d’un coup d’État et de relations controversées avec M. Nawaz.

Sa présidence a supervisé une croissance économique rapide et il a été applaudi dans le monde entier pour ses efforts réformistes, faisant adopter une législation pour protéger les droits des femmes et permettant aux chaînes d’information privées de fonctionner pour la première fois.

Plus particulièrement, pendant son mandat de président des chefs d’état-major de 1998 à 2001, M. Musharraf a noué des relations amicales avec l’establishment de l’armée américaine.

Son penchant pour les cigares et le whisky importé, ainsi que ses encouragements aux musulmans à adopter un style de vie de “modération éclairée”, ont accru son attrait en Occident à la suite des attentats du 11 septembre aux États-Unis.

M. Musharraf est devenu un allié important de Washington après les attaques, laissant les forces américaines opérer des drones armés à partir de bases secrètes sur le sol pakistanais qui ont tué des milliers de personnes et ordonnant aux troupes nationales de se rendre dans les zones tribales anarchiques du pays le long de la frontière afghane pour la première fois de l’histoire du Pakistan.

Mais c’est son utilisation brutale de l’armée pour réprimer la dissidence ainsi que son soutien continu aux États-Unis dans leur lutte contre al-Qaïda et les talibans afghans qui ont finalement conduit à sa chute.

Il a été président jusqu’en 2008 et est resté chef de l’armée jusqu’à sa retraite en 2007.

M. Musharraf a poussé au libéralisme social tout au long de sa présidence, ainsi qu’à la libéralisation économique, et a également interdit les syndicats.