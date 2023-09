General Motors sera la prochaine cible des négociations Unifor-Détroit 3

General Motors sera la prochaine entreprise cible des négociations d’Unifor avec les trois constructeurs automobiles de Détroit, a annoncé lundi la présidente nationale Lana Payne.

Les pourparlers commenceront mardi, a déclaré Payne dans une mise à jour vidéo lundi après-midi.

Le modèle de l’accord avec GM sera basé sur l’accord modèle que les membres d’Unifor chez Ford ont ratifié dimanche.

« Tout comme nous l’avions avec Ford Motor Company, nous disposons d’un grand pouvoir de négociation avec GM. Leur usine d’Oshawa travaille 24 heures sur 24 pour produire des camionnettes très lucratives. L’usine de moteurs et de transmissions de St. Catharines, tout comme le groupe motopropulseur de Ford, « , a déclaré Payne.

« Je ne m’attends pas à ce que ce soit une ronde de négociations facile et je veux m’assurer que notre syndicat est le mieux placé pour faire avancer ce modèle dans l’intérêt de tous les membres, actifs et retraités », a-t-elle ajouté.

Cette dernière ronde de négociations inclura 4 300 travailleurs de l’usine de groupes motopropulseurs de St. Catherine’s, du complexe d’assemblage d’Oshawa et du centre de distribution de pièces de Woodstock.

Payne a déclaré que la décision de faire appel à GM ensuite dans les négociations est basée sur le levier de négociation, en raison de la demande et de la position clé.

La décision de ne pas faire appel à Stellantis ensuite – qui exploite à la fois les usines d’assemblage de Windsor et de Brampton et est le plus grand employeur automobile d’Unifor – est basée sur « plus d’informations » dont le syndicat dit avoir besoin concernant les investissements et le réoutillage à venir à l’usine d’assemblage de Brampton. , ainsi que la période de réoutillage de l’usine d’assemblage de Windsor.

Dimanche, les travailleurs de Ford ont ratifié à 54 pour cent un nouveau contrat de trois ans.

Ford, dans un communiqué publié dimanche, a qualifié l’accord d’« historique » en annonçant que l’entreprise avait accepté la plus forte augmentation de salaire de son histoire au Canada.

Le constructeur automobile compte environ 5 600 employés syndiqués au Canada, principalement à Oakville, en Ontario, et à Windsor, en Ontario.

« Je crois que lorsque les gens le voient et l’examinent dans son intégralité, il s’agit d’un ensemble très complet d’améliorations pour les travailleurs », a déclaré Lana Payne, présidente d’Unifor.