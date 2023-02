General Motors et GlobalFoundries concluent un accord sur les semi-conducteurs

Moteurs généraux a signé un accord à long terme avec GlobalFoundries pour établir une capacité de production exclusive de puces semi-conductrices produites aux États-Unis, ont annoncé les sociétés jeudi.

L’accord, qu’ils appellent une première dans l’industrie, intervient alors que les constructeurs automobiles continuent de lutter contre les problèmes de chaîne d’approvisionnement, y compris une pénurie mondiale de puces à semi-conducteurs qui a sporadiquement ralenti les usines pendant la pandémie de Covid.

Le fabricant de puces établira une capacité de production dédiée exclusivement aux principaux fournisseurs automobiles du constructeur automobile de Detroit dans son usine de semi-conducteurs dans le nord de l’État de New York, selon les sociétés.

“L’accord d’approvisionnement avec GlobalFoundries aidera à établir un approvisionnement solide et résilient de technologies critiques aux États-Unis qui aideront GM à répondre à cette demande, tout en offrant de nouvelles technologies et fonctionnalités à nos clients”, a déclaré Doug Parks, vice-président exécutif du développement mondial des produits chez GM. , achats et chaîne d’approvisionnement, a déclaré dans un communiqué.

L’accord est une victoire pour l’administration Biden, qui a poussé les entreprises à rétablir la production américaine de puces à semi-conducteurs, y compris la loi CHIPS qui a été promulguée en août.

Parks a déclaré que GM s’attend à ce que son utilisation des semi-conducteurs fasse plus que doubler au cours des “prochaines années”, car elle augmente les capacités technologiques de ses véhicules, en particulier les voitures et camions entièrement électriques qui nécessitent plus de puces que les véhicules traditionnels.

Les entreprises ont refusé de divulguer des détails tels que le coût et la quantité de capacité ajoutée. Ils s’attendent à ce que l’accord permette la production de puces en plus gros volumes et offre “une meilleure qualité et prévisibilité, maximisant la création de contenu à haute valeur pour le client final”, selon le communiqué.

La production exclusive de puces pour GM constituera une expansion des opérations de la société basée à New York, selon le PDG de GlobalFoundries, Thomas Caulfield.

L’accord pourrait être un cadre pour d’autres accords pour GlobalFoundries, selon Caulfield. Il fournit les meilleures conditions économiques pour les deux entreprises et une feuille de route pour les futurs matériaux nécessaires à la production des puces.

“Il s’agit d’un accord unique en son genre, pas le dernier du genre. C’est une solution à un problème”, a-t-il déclaré à CNBC. “Nous pensons que c’est un cadre que d’autres peuvent également exploiter.”

Caulfield a déclaré que la production exclusive pour GM devrait prendre deux à trois ans pour vraiment s’accélérer.

Les constructeurs automobiles n’ont jamais travaillé directement avec les fournisseurs de puces. Au lieu de cela, permettre à leurs plus grands fournisseurs automobiles de gérer de telles négociations. Cependant, la pénurie de puces à semi-conducteurs pousse des entreprises telles que GM à aller plus loin dans leurs chaînes d’approvisionnement afin de mieux sécuriser les pièces de leurs véhicules.

Les puces semi-conductrices sont des composants extrêmement importants des nouveaux véhicules pour des domaines tels que les systèmes d’infodivertissement et des pièces plus basiques telles que la direction assistée et les freins. Selon le véhicule et ses options, les experts disent qu’un véhicule pourrait avoir des centaines de semi-conducteurs. Les véhicules plus chers dotés de systèmes de sécurité et d’infodivertissement avancés ont bien plus qu’un modèle de base, y compris différents types de puces.

L’origine de la pénurie de puces remonte au début de 2020 lorsque Covid a provoqué des arrêts progressifs d’usines d’assemblage de véhicules. Lorsque les installations ont fermé, les fournisseurs de plaquettes et de puces ont détourné les pièces vers d’autres secteurs tels que l’électronique grand public, qui ne devraient pas être aussi touchés par les commandes à domicile.

Correction : L’origine de la pénurie de puces date de début 2020. Une version précédente déformait le timing.