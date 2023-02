General Motors conclut un accord pour assurer son approvisionnement en puces

“Nous voyons nos besoins en semi-conducteurs plus que doubler au cours des prochaines années à mesure que les véhicules deviendront des plates-formes technologiques”, a déclaré Doug Parks, vice-président exécutif du développement mondial des produits, des achats et de la chaîne d’approvisionnement de GM, dans un communiqué.

Il a déclaré que la société s’attendait à ce que ses besoins en puces informatiques doublent au cours des prochaines années. “L’accord d’approvisionnement avec GlobalFoundries aidera à établir un approvisionnement solide et résilient de technologies critiques aux États-Unis qui aideront GM à répondre à cette demande, tout en offrant de nouvelles technologies et fonctionnalités à nos clients”, a-t-il ajouté.

Les constructeurs automobiles sont aux prises avec une pénurie de puces informatiques depuis deux ans et ont parfois dû arrêter leurs usines en attendant de nouveaux approvisionnements en pièces électroniques. En 2021, Ford Motor a conclu un accord avec GlobalFoundries pour collaborer à la conception de puces afin d’améliorer ses approvisionnements.

Les analystes, cependant, disent que les approvisionnements serrés persisteront parce que les automobiles utilisent des puces relativement simples et que les fabricants de semi-conducteurs investissent plus massivement dans l’expansion de la production de puces avancées qui génèrent plus de profits pour eux. Il faut également environ trois ans pour construire une nouvelle usine de puces et la mettre en production.

Les constructeurs automobiles auront probablement du mal à constituer des stocks suffisants de puces si les ventes de véhicules électriques décollent, selon un récent rapport de Bank of America Global Research. “Les pénuries persistent dans des domaines clés”, a déclaré la banque. “L’industrie automobile continuera à lutter contre les pénuries.”