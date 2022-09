General Mills, Stitch Fix, Beyond Meat et autres

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

General Mills (GIS) – Les actions de General Mills ont gagné 1,8 % en précommercialisation après que le producteur de produits alimentaires a annoncé un bénéfice trimestriel meilleur que prévu et relevé ses prévisions de ventes pour l’année entière. L’entreprise s’attend à bénéficier de prix plus élevés et d’une forte demande de céréales, de collations et d’aliments pour animaux de compagnie.

Stitch Fix (SFIX) – Stitch Fix a chuté de 5,9 % dans les échanges avant commercialisation après avoir signalé une perte trimestrielle plus importante que prévu et publié une prévision faible. La société de stylisme de vêtements en ligne s’attend à ce que les ventes chutent à court terme à mesure que le nombre de clients actifs diminue. Canaccord Genuity a déclassé l’action de “conserver” à “acheter”, notant qu’un environnement macroéconomique difficile complique les efforts de l’entreprise pour effectuer un redressement.

Beyond Meat (BYND) – Beyond Meat a suspendu le directeur de l’exploitation Doug Ramsey après avoir été impliqué dans une altercation physique au cours du week-end qui a entraîné des coups et blessures au troisième degré et des accusations de menaces terroristes. Le fabricant de substituts de viande à base de plantes a déclaré que Jonathan Nelson, vice-président directeur des opérations de fabrication, reprendrait les fonctions de Ramsey par intérim. Beyond Meat a chuté de 1,1% dans les échanges avant commercialisation en plus d’une baisse de 6% mardi, sa sixième journée consécutive de baisse.

Stocks de défense – Les actions des sous-traitants de la défense augmentent dans le pré-marché après que le président russe Vladimir Poutine a mobilisé davantage de troupes en Ukraine dans ce qui est considéré comme une escalade majeure de la guerre en Ukraine. Parmi les valeurs en mouvement : Lockheed Martin (LMT), en hausse de 2 %, Northrop Grumman (NOC), en hausse de 1,3 %, Raytheon Technologies (RTX), en hausse de 1,2 %, et L3Harris Technologies (LHX), en hausse de 1,5 %.

Estee Lauder (EL) – Estee Lauder a gagné 1,7% dans les échanges en dehors des heures d’ouverture après que Goldman Sachs a relevé sa note sur les actions du fabricant de cosmétiques pour “acheter” à partir de “neutre”, et a augmenté son objectif de prix à 303 $ contre 298 $. Goldman a cité la faiblesse récente du cours de l’action pour cette décision et a déclaré que l’incertitude entourant l’impact de la politique “zéro-Covid” de la Chine se reflétait déjà dans le cours de l’action.

Coty (COTY) – Coty a bondi de 3,9 % en précommercialisation après que le fabricant de cosmétiques a annoncé sa stratégie visant à doubler les ventes de produits de soin de la peau d’ici l’exercice 2025. La nouvelle précède l’événement de la société pour les investisseurs ce matin.

Aurora Cannabis (ACB) – Aurora Cannabis a annoncé un trimestre à l’équilibre, sur une base ajustée, surprenant les analystes qui prévoyaient une perte trimestrielle. Le producteur de cannabis basé au Canada a vu ses revenus globaux légèrement inférieurs aux attentes, mais a enregistré une augmentation de 35,4 % des revenus du cannabis médical international par rapport à l’année précédente. Aurora Cannabis a perdu 2,1 % en action avant commercialisation.