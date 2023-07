General Mills paie cette startup pour aider à rendre Cheerios plus vert

L’agriculture et l’écosystème alimentaire global sont responsables d’environ un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cultiver des choses est une sale affaire, mais les nouvelles technologies offrent désormais aux agriculteurs et aux grandes entreprises alimentaires des moyens de la rendre plus propre.

Cultiver toutes les choses que nous mangeons aux volumes croissants dont nous avons besoin épuise le sol en nutriments et produit des émissions de carbone nocives. L’agriculture régénérative vise à réduire les émissions et à protéger les sols par diverses méthodes. Il s’agit notamment de la rotation des cultures, des cultures de couverture, de l’augmentation de la biodiversité, du compostage et de l’intégration du bétail. De plus en plus, cela inclut également l’amélioration de la résilience des cultures face au changement climatique.

Un exemple est Repousser l’agriculture, une startup axée à la fois sur la décarbonisation et le renouvellement de l’agriculture. Il prend des images satellites, des données météorologiques, des cartes pédologiques gouvernementales et des observations sur le terrain sur des fermes spécifiques et alimente le tout dans un modèle informatique qui sait comment les sols et les cultures se comportent en fonction de différentes conditions. Regrow Ag travaille également avec des partenaires de gestion agricole, notamment John Deere pour importer directement les données de culture, de rendement et de gestion dans sa plateforme.

« Nous surveillons 1,2 milliard d’acres sur lesquels nous observons l’adoption des pratiques agricoles afin que nous puissions informer les secteurs privé et public sur la manière d’agir autour de cela », a déclaré la cofondatrice et PDG Anastasia Volkova. « Est-ce bon pour l’environnement, bon pour l’eau, bon pour la santé des sols ? Est-ce durable ? Apporte-t-il de la résilience à la ferme et à la communauté ? »

Le modèle offre également des pistes d’amélioration. Regrow Ag vend ensuite toutes ces informations à des clients tels que Moulins généraux qui s’est engagé à faire progresser l’agriculture régénératrice sur un million d’acres de terres agricoles d’ici 2030.

« Nous nous approvisionnons en ingrédients comme l’avoine pour Cheerios et le blé pour Pillsbury, donc nous nous approvisionnons vraiment dans les Grandes Plaines des États-Unis et du Canada. Nous nous approvisionnons en produits laitiers de la région des Grands Lacs, et nous avions donc vraiment besoin d’outils capables de modéliser les impacts. de l’agriculture dans ces endroits », a déclaré Steve Rosenzweig, responsable des sciences agricoles chez General Mills.

Des entreprises, telles que General Mills, qui s’engagent à zéro émission nette, achètent le logiciel de l’entreprise et l’offrent aux agriculteurs, en plus des paiements pour les avantages écosystémiques. Ainsi, si l’agriculteur modifie les pratiques sur sa ferme d’une manière qui aide à séquestrer le carbone ou à éliminer le carbone de l’atmosphère, il est payé pour ce carbone et Regrow Ag aide à estimer cette quantité.

Regrow Ag est soutenu par Galvanize Climate Solutions, Main Sequence Ventures, Microsoft de M12, Time Ventures, Rethink Impact et Cargill. Le financement total à ce jour est d’environ 60 millions de dollars, selon la société et Pitchbook.