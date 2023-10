General Dynamics, United Airlines, Spotify et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux à midi.

Spotify — Les actions de la société de services de streaming musical ont chuté de 2,5 % après que Redburn Atlantic a abaissé la note du géant du streaming à neutre par rapport à l’achat. La société a déclaré que la nouvelle offre de livres audio de Spotify ne correspondait pas à ses prévisions initiales d’expansion des marges, tout en attisant simultanément la concurrence d’Amazon.

Zscaler — Les actions de la société de sécurité cloud ont augmenté de 4,2 % suite à une mise à niveau vers une note de surpondération de Barclays. En guise de catalyseur, l’analyste Saket Kalia a cité une nouvelle opportunité de croissance dans le segment de la cybersécurité du service d’accès sécurisé Edge, ou SASE.

Mirati Thérapeutique — Les actions de la société pharmaceutique contre le cancer ont chuté de plus de 5 % après que Bristol Myers Squibb a annoncé un accord pour acquérir Mirati pour 48 $ par action, plus un droit de valeur conditionnelle pouvant aller jusqu’à 12 $ par action. L’action de Mirati a clôturé vendredi à 60,20 $ par action.

Tesla — L’action du constructeur automobile a chuté de 2,3 % lundi après l’annonce d’une baisse de 10,9 % des ventes de l’entreprise en glissement annuel en Chine le mois dernier, selon les données de l’Association chinoise des voitures de tourisme.

En attente — Le fabricant de baskets a augmenté de plus de 1 % après que Baird a amélioré le titre pour surperformer par rapport à neutre. La société a déclaré que la récente journée des investisseurs d’On avait renforcé sa confiance dans la santé de la marque et dans son pipeline de croissance sur trois ans.

Solutions Motorola — Motorola a ajouté 3,3% après que Bank of America a lancé le titre avec une note d’achat. La banque a cité un solide pouvoir de fixation des prix, une forte croissance et un pipeline de commandes durable.

Chien de données — Datadog a chuté de 3,6 % après que Bank of America a abaissé la note du titre cloud à neutre par rapport à l’achat, invoquant le risque de baisse des revenus lié aux contrôles de la demande.

Stocks pétroliers — Les stocks énergétiques ont grimpé en flèche suite à l’escalade du conflit entre Israël et le Hamas au cours du week-end. Actions de Halliburton , CF Industries et Hesse chacun a augmenté respectivement de 6,5%, 5,5% et 5%.

Actions du secteur de la défense — À l’instar du secteur de l’énergie, les actions du secteur de la défense ont également rebondi en raison de la montée du conflit entre la Palestine et Israël. Northrop Grumman , L3Harris Technologies et Dynamique générale s’envolent respectivement de 10,8%, 9,1% et 8,4%.

Actions des compagnies aériennes — À un niveau plus large, les noms des compagnies aériennes ont baissé après que plusieurs grandes compagnies aériennes ont suspendu leurs services vers Israël à la suite des attentats de ce week-end. Compagnies aériennes unies a glissé de 5,3%, tandis que Delta Airlines et Compagnies aériennes américaines ont perdu respectivement 4,5% et 5,3%.

— Yun Li, Tanaya Macheel, Sarah Min et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage.