JERUSALEM, Israël – « Écraser et conquérir » : tel est l’objectif déclaré d’une invasion terrestre de la bande de Gaza, et un ministre israélien affirme que Tsahal (Forces de défense israéliennes) a le feu vert pour aller de l’avant, le timing étant apparemment entre les mains. des militaires.

Jeudi, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rendu visite aux troupes israéliennes sur le plateau du Golan.

« Je suis ici avec les combattants de Golani, ils viennent de toutes les régions du pays. Ils se sont battus comme des lions, ils se battront comme des lions », a déclaré Netanyahu. « Nous allons gagner de toutes nos forces. La nation d’Israël tout entière se tient derrière vous, et nous porterons le coup dur à nos ennemis afin que nous obtenions la victoire – pour la victoire ! »

Dans le sud, Tsahal affirme qu’elle complète sa liste de contrôle en approuvant les plans opérationnels et en déployant des forces. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, s’est adressé aux troupes à la frontière de Gaza.

« Organisez-vous, soyez prêt », a exhorté Gallant. « L’ordre viendra. Merci beaucoup, les gars, nous vous faisons confiance, bonne chance et nous nous reverrons. Celui qui voit Gaza de loin maintenant, le verra de l’intérieur. Je vous le promets. C’est une promesse. »

Le général de brigade de réserve Amir Aviv a déclaré Actualités CBN, « Nous avons un objectif très, très clair. Nous allons à Gaza et nous allons détruire complètement le Hamas, le Jihad islamique palestinien et toutes les infrastructures terroristes de la bande de Gaza. »

Bien qu’il ait été question d’un retard de la campagne au sol, Avivi affirme qu’elle se déroule comme prévu.

« Il n’y a pas de retard », a-t-il expliqué. « Il y a une préparation. Nous avons un calendrier pour préparer les troupes. Il ne faut pas oublier que nous avons mobilisé des centaines de milliers de réservistes. Nous voulons les former, les équiper. Ils doivent apprendre leur mission. Quand nous sentons que c’est le bon moment, nous y entrerons. Quiconque pense que nous n’entrerons pas, que nous n’opérerons pas, ne comprend pas ce qui se passe. L’opération terrestre est imminente.

L’expert du Moyen-Orient Avi Malamed affirme que le Hamas fait partie du plan iranien visant à détruire l’État juif.

« Le régime iranien a également fait avancer son plan directeur visant à éliminer l’État d’Israël grâce à l’utilisation d’armes conventionnelles, et à cette fin, le régime iranien a créé ce que nous appelons le « cercle de feu », c’est-à-dire créer des armées de la terreur autour du cou d’Israël au Liban sous la forme du Hezbollah, en Syrie sous la forme de milices chiites irakiennes, afghanes et pakistanaises, et la dernière composante de cet anneau est le Hamas et le Jihad islamique dans (la) bande de Gaza.

Au nord, alors qu’Israël, le Hamas et le Hezbollah continuent de se tirer dessus, la question reste de savoir si et quand le Hezbollah rejoindra la guerre.

Les forces de sécurité israéliennes ont évacué vendredi des milliers d’habitants de la ville stratégique de Kiryat Shemona, près de la frontière libanaise, les envoyant vers des hôtels et d’autres lieux de refuge dans différentes parties du pays.

Pendant ce temps, d’autres points chauds régionaux émergent. Un navire de guerre américain en mer Rouge a intercepté des missiles destinés à Israël, tirés par les Houthis soutenus par l’Iran.

Deux bases militaires américaines en Syrie seraient également attaquées. Ces événements signalent la possibilité d’un conflit plus large au Moyen-Orient qui correspondrait à l’idée selon laquelle le régime iranien créerait un cercle de feu régional.

Melamed nous a dit : « J’ai dit dès le début qu’il s’agissait d’un méga-événement. Il s’agit d’un événement sismique. Il s’agit d’un événement qui a d’énormes ramifications à bien des égards. Cela provoque des répliques dans le contexte de la société et de la politique israélienne, ainsi que de la société et de la politique palestinienne. La trajectoire du conflit israélo-palestinien. Cela envoie des répliques massives dans la région, au Moyen-Orient. Cela envoie une onde de choc à la communauté internationale et, finalement, également à la communauté juive américaine. »

Malgré le danger, le général Avivi affirme que tous les regards sont tournés vers le Dieu d’Israël.

« C’est incroyable de voir à quel point nous sommes unis, à quel point l’esprit est fort, à quel point la connexion avec Dieu est forte. Maintenant, tout le monde prie. Vous savez, à la guerre, vous n’hésitez pas. Tout le monde parle avec Dieu et recherche conseils et protection.

