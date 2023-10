General Catalyst annonce une nouvelle société de soins de santé et son intention d’acheter un système de santé

Hemant Taneja, PDG et directeur général d’une société de capital-risque General Catalyst et le Dr Marc Harrison, ancien PDG d’Intermountain Health, ont annoncé la création d’une nouvelle entreprise commerciale appartenant à General Catalyst, baptisée Health Assurance Transformation Corporation (HATCo), qui verra Harrison comme PDG.

Les deux hommes ont également annoncé leur intention d’acheter un système de santé qui placerait la technologie à l’avant-garde de la prévention et de la prestation des soins de santé et qui fonctionnerait selon un modèle de soins basé sur la valeur.

HATCo comprend 20 systèmes de santé et un important payeur, qui représente environ 15 % des revenus des soins de santé et est présent dans 43 États et quatre pays, a déclaré Harrison.

« Nous disposons d’un vaste espace de travail en termes de bacs à sable pour commencer à tester certaines de nos solutions en matière de santé », a expliqué Harrison. « Hamant et son équipe chez General Catalyst ont rassemblé plus de 150 entreprises de santé numérique. Elles nous servent de substrats pour transformer ce système de santé. Elles seront distinctes de HATCo mais alignées et connectées et travailleront avec d’autres entreprises en dehors du Sociétés du portefeuille de General Catalyst.

Pour aider les systèmes de santé à se transformer, Harrison a déclaré qu’ils doivent être en mesure de fournir des services de conseil uniques et abordables.

« La plus grande annonce est que nous nous lançons dans le système de prestation et que nous achetons un système de santé », a déclaré Harrison. « Nous réfléchissons beaucoup au type de système de santé avec lequel nous voulons travailler. Il y en aura d’autres à venir dans le futur, mais disons simplement que nous avons besoin d’une preuve de concept de cette transformation sauvage et radicale de ce à quoi devraient ressembler les soins de santé dans aux États-Unis et au-delà, et la seule façon d’y parvenir est d’avoir notre propre système. »

Taneja a déclaré qu’il s’agissait d’une décision inhabituelle pour une société de capital-risque, mais qu’elle était nécessaire. Cela oblige également l’entreprise à envisager de transcender ses propres activités.

« Tout d’abord, si nous soutenons un système de santé, nous devons penser à long terme. C’est une communauté que nous allons servir sur le terrain. » » dit Taneja. « L’autre chose importante est que nous devons réfléchir à un horizon qui n’est généralement pas celui des sociétés de capital-risque. »

Il a déclaré que l’espoir était que l’entreprise fournisse un rendement à ses investisseurs à court terme.

Selon Taneja, la clé réside dans les partenariats, en travaillant en étroite collaboration pour stimuler les niveaux de transformation dans trois domaines clés : 1) Tirer parti de la technologie pour générer des bénéfices d’exploitation. 2) Transformation de la main-d’œuvre. 3) Transformer les soins pour les rendre plus proactifs grâce à des sources de revenus susceptibles de générer des bénéfices supplémentaires pour les systèmes de santé.

« Cela ne peut être réalisé qu’avec une collaboration sans précédent entre les entreprises technologiques qui pilotent ces leviers », a déclaré Taneja. « Une grande partie de ce sur quoi nous travaillons chez HATCo va stimuler cette interaction d’écosystème à écosystème. »

« Hamat et moi pensons qu’il est important que cette entité soit dans un modèle à but lucratif parce que nous ne connaissons pas une industrie qui a été capable de se transformer complètement sans l’impulsion du capitalisme », a expliqué Harrison. « Vous devrez nous surveiller et nous demander des comptes, et nous l’attendons avec impatience. »

L’un des principaux leviers de la nouvelle entreprise est l’accent mis sur les soins basés sur la valeur.

« Ce que nous pensons, c’est que nous devons passer des soins de santé à la santé, et que la meilleure façon d’assurer la santé est d’avoir toutes les incitations alignées entre le payeur et le prestataire et, plus important encore, entre les cliniciens et le patient et la manière d’y parvenir. dans sa forme la plus pure, c’est d’avoir un modèle entièrement capitulé », a déclaré Harrison. « Regardez-nous alors que nous déployons des soins de santé basés sur la valeur à grande échelle et d’une manière très nouvelle. »

L’évolution dépend de la transformation numérique, ont indiqué les partenaires. Le numérique est un outil, pas une solution ultime.

« Nous voulons utiliser la technologie dans le meilleur intérêt de l’humanité et la mettre en œuvre de manière holistique et humaniste par de grands cliniciens », a déclaré Harrison.

Il a indiqué que d’ici l’année prochaine, HATCo apportera de la valeur à son écosystème de partenaires et disposera d’un système de santé qui commence à contribuer à la communauté.

« Une partie de notre message aux entrepreneurs de cet écosystème est de venir collaborer avec nous, car ce ne sont pas seulement les sociétés de General Catalyst qui contribueront à conduire cette transformation », a déclaré Taneja. « En fait, nous avons besoin que tout le monde rame dans la même direction. »

« Je crois fermement que le modèle que nous proposons, ce modèle basé sur des valeurs où les gens peuvent consacrer leur temps de manière significative, en prenant soin des patients pour la bonne raison et au bon moment, je pense que c’est ce que les gens débloquent pour un système de santé beaucoup plus durable à l’avenir », a déclaré Harrison.

« Du point de vue du déverrouillage technologique, nous sommes tous, à certains égards, très chanceux avec toute cette avancée dans l’IA générative si l’on réfléchit à ce dont cette technologie est capable », a déclaré Taneja. « Notre conviction est que si nous pouvons créer une augmentation du personnel de santé parce qu’il est très épuisé et que nous manquons très de personnel dans l’industrie, nous pouvons profondément transformer la façon dont nous prodiguons les soins. »