General Catalyst ajoute 10 nouveaux partenaires du système de santé

Société de capital-risque General Catalyst a annoncé mardi une multitude de nouveaux partenaires du système de santé, portant à 14 le nombre total de ses collaborateurs aux États-Unis.

Les 10 nouveaux partenaires comprennent Banner Health, le centre médical de l’hôpital pour enfants de Cincinnati, Hackensack Meridian Health, Health First, MetroHealth, OhioHealth, l’Université médicale de Caroline du Sud (MUSC), UC Davis Health, UC Irvine Health et Universal Health Services (UHS).

General Catalyst avait précédemment révélé des partenariats avec Santé WellSpanJefferson Health, Intermountain et HCA ainsi que Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust au Royaume-Uni. Le VC vise à travailler avec ces systèmes de santé pour déterminer les domaines d’innovation, puis à co-investir ou à créer des entreprises de technologies de la santé.

Daryl Tol, responsable de l’écosystème d’assurance santé de General Catalyst, a déclaré MobiHealthActualités l’entreprise voulait avoir une gamme de fournisseurs à travers le pays, y compris des centres médicaux universitaires, des systèmes de santé à but lucratif et des fournisseurs à but non lucratif.

Tol a déclaré que l’approche du changement des systèmes de santé a également affecté la décision de General Catalyst.

“A-t-il une équipe de direction vraiment engagée et solidaire ? Y a-t-il une insatisfaction quant à la façon dont les choses se passent et une volonté de changer ? Y a-t-il un bon engagement du conseil d’administration et une stratégie autour de la transformation ?” il a dit. “Nous avons donc examiné à la fois la diversité plus large des systèmes et nous avons également examiné les caractéristiques internes.”

LA GRANDE TENDANCE

General Catalyst a annoncé son premier partenariat avec HCA en août 2021. Tol a déclaré que le VC avait piloté des partenariats avec les premiers partenaires. Ils visitent les systèmes, écoutent la stratégie et les préoccupations et travaillent sur des plans d’activation annuels.

Tol, qui a auparavant occupé plusieurs postes de direction chez AdventHealth en Floriderejoint General Catalyst plus tôt cette année. Il a déclaré que le VC avait une vision à long terme en ce qui concerne ces partenariats avec le système de santé et qu’il envisagerait de multiples voies d’innovation, allant de l’expansion d’un outil qu’il utilise déjà à l’investissement ou au co-développement d’une nouvelle solution. D’autres partenaires pourraient également être ajoutés.

“Je pense que nous en ajouterons plus au fil du temps et que nous augmenterons notre bande passante et nos capacités au fil du temps”, a-t-il déclaré. “Mais je pense aussi qu’il faudra un peu de temps pour affiner notre approche, pour nous assurer qu’elle fonctionne, pour mesurer, pour nous responsabiliser, avant de commencer à grandir pour le plaisir de grandir.”