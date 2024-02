General Atlantic lance une série C de 50 millions de dollars dans Bold pour développer les paiements numériques en Colombie

“/>

Crédits images : Audacieux

Audacieuxune société de technologie financière qui construit une infrastructure de paiement électronique en Colombie, a levé 50 millions de dollars en financement de série C lors d’un cycle dirigé par l’investisseur existant General Atlantic.

La Société financière internationale, membre du Groupe de la Banque mondiale, a rejoint les investisseurs existants InQLab et Amador dans le cadre du cycle. Au total, Bold a levé 130 millions de dollars, a déclaré à TechCrunch le co-fondateur et PDG de l’entreprise, José Vélez.

Bold propose des terminaux de paiement à faible coût, appelés dataphones, qui permettent aux petites et moyennes entreprises d’accepter les paiements par liaison et d’autres méthodes de paiement locales.

« La COVID a accéléré la transition vers les paiements électroniques, ou paiements numériques, dans le pays, et nous sommes les bénéficiaires de cette transition », a déclaré Vélez.

TechCrunch a présenté l’entreprise lorsqu’elle a levé un tour de table de série B de 55 millions de dollars en 2022. À cette époque, le fournisseur de services de paiement comptait environ 100 000 commerçants utilisant ses services par mois. Aujourd’hui, un an plus tard, 50 000 commerçants actifs mensuels supplémentaires ont été ajoutés. Bold compte également plus de 800 employés, contre 380 en 2022.

Pendant ce temps, les revenus ont été multipliés par six depuis 2022, et Vélez a déclaré que l’entreprise connaissait une croissance rapide. Bold détient environ 3 % de part de marché en termes de volume actuel en Colombie.

“D’autres sociétés, par exemple au Brésil, ont atteint 10 % de part de marché. Nous pensons donc qu’il existe une grande opportunité lorsque nous pourrons tripler, voire plus, notre volume dans les trois à cinq prochaines années”, a déclaré Vélez. « Nous avons déployé beaucoup d’efforts pour gagner des parts de marché, être un acteur pertinent et atteindre une grande échelle. »

Il n’a pas divulgué la valorisation de la société, mais a déclaré qu’elle était similaire à la valorisation de la série B de Bold.

Les espèces restent reines en Amérique latine, mais les paiements électroniques gagnent du terrain à mesure que la jeune génération adopte les cartes de crédit et les achats en ligne. Bold travaille aux côtés d’autres startups, comme Pomelo, Liquido et Mattilda, pour n’en nommer que quelques-unes, pour gagner des parts de marché.

Là où Bold se différencie, c’est en ajoutant des couches de services supplémentaires en plus des paiements, a déclaré Luiz Ribeiro, directeur général et co-responsable du bureau brésilien de General Atlantic.

“La première couche comprend tous les produits et services financiers que vous pouvez ajouter, comme l’assurance”, a déclaré Ribeiro dans une interview. « Ensuite, vous pouvez, en parallèle, ajouter des solutions logicielles pour, par exemple, aider les commerçants non seulement à accepter les paiements, mais aussi à gérer leurs propres finances. Lorsqu’ils seront en mesure de proposer des services bancaires et des logiciels au cours des cinq prochaines années, cela sera synonyme de succès.

Avec ce nouveau financement, Bold prévoit de renforcer sa feuille de route et ses offres de produits. Vélez souhaite également se concentrer sur l’expansion de son activité en passant d’un fournisseur de liens de paiement à une offre plus globale pour les commerçants.

La société a également récemment reçu sa licence d’institution financière pour offrir un compte bancaire aux commerçants et procédera à des ventes croisées de ce compte à ses commerçants au cours des 12 prochains mois.