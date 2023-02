Genelia et Riteish célèbrent leur 11e anniversaire de mariage comme ça

Genelia D’Souza et Riteish Deshmukh sont des objectifs de couple légitimes et à l’occasion de leur 11e anniversaire de mariage, ils se sont souhaités avec des messages super mignons. Genelia a posté une photo avec son mari et elle a écrit : “Date jusqu’à l’éternité”. Elle a également partagé une bobine Instagram ROFL et a écrit: “Joyeux anniversaire partenaire. Anniversaire ke din ek reel toh banta hai.” Le message de Riteish Deshmukh pour sa femme Genelia était tout aussi adorable. Il a partagé une photo avec elle et a écrit : “Mon bonheur, mon endroit sûr, ma vie… Joyeux 11e anniversaire Baiko.” Genelia D’Souza et Riteish Deshmukh se sont rencontrés le les décors du film de 2003 Tujhe Meri Kasam, qui étaient aussi leurs premiers films. Le couple s’est marié en 2012, après avoir fréquenté pendant plus de huit ans et ils sont parents de fils – Riaan et Rahyl.

Voir les messages de Genelia D’Souza ici :

Pendant ce temps, Riteish Deshmukh a posté ceci pour sa femme Genelia.

Genelia D’Souza et Riteish Deshmukh ont partagé la vedette dans des films tels que Masti, Tere Naal Love Ho Gaya et Lai Bhari. Le couple a également partagé l’espace d’écran dans la chanson Dhuvun Taak du film Marathi de Riteish Deshmukh Mauli. Le couple a récemment joué dans Monsieur Maman et Véd. Ce dernier a marqué les débuts de Riteish Deshmukh en tant que réalisateur.

Riteish Deshmukh a fait ses débuts numériques sur le géant du streaming Netflix avec Plan A Plan Bco-vedette Baahubali l’actrice Tamannaah Bhatia.