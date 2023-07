Genelia D’Souza réagit aux rumeurs selon lesquelles son mari Riteish Deshmukh l’aurait forcée à arrêter de jouer

Genelia D’Souza et Riteish Deshmukh sont souvent considérés comme le couple parfait de Bollywood. Leur amour et leur camaraderie transparaissent à chaque fois qu’ils font une apparition publique. Qu’il s’agisse d’émissions de téléréalité ou des bobines hilarantes d’Instagram, la chimie de Genelia et Reteish est incomparable. Leur histoire d’amour est une source d’inspiration pour beaucoup, et ils ne font que gagner des cœurs. Cependant, certaines rumeurs prétendent que Riteish a empêché Genelia de poursuivre sa carrière d’actrice après le mariage. Maintenant, dans une dernière interview, l’actrice a rejeté ces affirmations.

Genelia D’Souza sur sa carrière d’actrice après le mariage

Lors d’une interaction avec Bollywood Bubble, lorsqu’on a demandé à Genelia D’Souza si Riteish Deshmukh lui avait demandé ou non d’arrêter d’agir après le mariage, elle a répondu : « Les gens disent ce qu’ils veulent dire, mais la vérité est que j’ai décidé. À ce jour, comme les gens disent : « Pourquoi ne faites-vous pas tellement plus de travail ? » Je n’ai pas l’impression de pouvoir faire autant de travail, mais j’ai l’impression d’apprécier tout ce côté d’être avec mes enfants. Je veux faire ça, je veux faire ça, je choisirai quand je veux faire quoi. »

« Et la bonne partie est que je ne cherche plus la validation comme si je devais faire partie de cette bannière. Je dois faire partie d’une histoire qui m’a impressionnée le jour où je l’ai lue », a ajouté Genelia.

La relation entre Genelia D’Souza et Riteish Deshmukh

L’histoire d’amour de Genelia D’Souza et Riteish Deshmukh n’est rien de moins qu’un conte de fées. Ils se sont rencontrés pour la première fois sur les tournages du film Tujhe Meri Kasam en 2003. Leur chimie à l’écran s’est rapidement transformée en une véritable romance. Après quelques années de fréquentation, Genelia et Riteish ont décidé de faire passer leur relation au niveau supérieur. Les tourtereaux se sont mariés lors d’un mariage traditionnel le 3 février 2012. Deux ans plus tard, ils ont embrassé la parentalité.

En novembre 2014, Genelia et Riteish ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon Riaan, et leur deuxième petit garçon, nommé Rahyl, est né en juin 2016.