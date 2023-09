Genelia Deshmukh est-elle enceinte ? Riteish Deshmukh dit : « Cela ne me dérangerait pas d’avoir… »

Riteish Deshmukh réagit aux rumeurs de grossesse de sa femme Genelia Deshmukh.

Riteish Deshmukh et Genelia Deshmukh forment l’un des couples les plus aimés de Bollywood. Le couple a récemment été vu assister à un événement au cours duquel ils ont déclenché des rumeurs de grossesse. Aujourd’hui, l’acteur a enfin réagi aux rumeurs.

Samedi, Genelia et Riteish ont été vues assistant à un événement ensemble. L’actrice a été vue vêtue d’une robe courte violette, mais ce qui a attiré l’attention, c’est lorsqu’elle s’est tenue le ventre en posant pour les photos. Dès que la vidéo a fait surface sur Internet, les fans ont supposé qu’elle était enceinte de leur troisième bébé. L’un des commentaires disait : « Est-elle enceinte ? On dirait. Un autre a écrit : « De bonnes nouvelles en route. »

Maintenant, réagissant aux rumeurs, Riteish Deshmukh s’est rendu sur son Instagram et a partagé la capture d’écran d’un article spéculant sur la grossesse de Genelia et a écrit : « Cela ne me dérangerait pas d’en avoir 2-3 de plus, mais malheureusement, c’est faux. »

Genelia Deshmukh et Riteish Deshmukh se sont mariés en février 2012 et ont accueilli leur premier enfant Riaan en novembre 2014 et en juin 2016, leur deuxième fils, Rahyl, est né. L’absence de l’actrice au cinéma après le mariage est remise en question à plusieurs reprises. Récemment, dans une interview avec Bollywood Bubble, l’actrice a déclaré : « J’en suis sûre. Les gens disent ce qu’ils veulent dire, mais la vérité est que c’est moi qui ai décidé. Jusqu’à présent… les gens disent : « Pourquoi ne faites-vous pas autant plus de travail ? Je ne pense pas pouvoir faire autant de travail, mais j’ai l’impression que j’apprécie toujours le fait d’être avec mes enfants.

Riteish Deshmukh et Genelia Deshmukh ont travaillé ensemble dans de nombreux films. Ils ont été vus pour la dernière fois dans le film Ved qui mettait également en vedette Jiya Shankar et Ashok Saraf, entre autres. Réalisé avec un budget annoncé de Rs 10 crore, le film est devenu un blockbuster et a collecté Rs 73 crore dans le monde entier au box-office.

