« Gêne totale »: l’équipe américaine de relais 4x100m humiliée après avoir terminé sixième en qualification et n’avoir pas atteint la finale de Tokyo

Le quatuor américain composé de Ronnie Baker, Fred Kerley, Trayvon Bromell et Cravon Gillespie s’est frayé un chemin autour du stade olympique de la capitale japonaise, terminant jeudi à une embarrassante sixième de leur série.

Une passation particulièrement pathétique entre Baker et Kerley a condamné leurs chances tandis que Gillespie a également été critiqué pour une mauvaise étape d’ancrage alors que l’équipe a enregistré un temps de 38,10 – les plaçant derrière la Chine, le Canada, l’Italie, l’Allemagne et le Ghana.

Cette triste performance a poursuivi une tendance qui s’est étendue sur deux décennies, les hommes américains n’ayant pas goûté à l’or dans le relais 4x100m aux Jeux olympiques depuis 2000.

Un quatuor américain de relais 100 m n’a pas réussi à franchir la ligne d’arrivée d’une finale depuis qu’il a remporté l’argent à Londres en 2012 – mais même alors, ils ont été contraints de rendre ces médailles en raison d’une interdiction de dopage pour Tyson Gay.

Les échecs constants semblent remarquables étant donné que les États-Unis produisent certains des noms les plus rapides sur 100 m et 200 m saison après saison – et le dernier creux a suscité la colère en ligne.

« L’équipe des États-Unis a tout faux dans le relais masculin », a tweeté Carl Lewis, neuf fois médaillé d’or olympique.

« Le système de passes est mauvais, les athlètes courent les mauvaises jambes, et il était clair qu’il n’y avait pas de leadership. C’était un embarras total et totalement inacceptable pour une équipe américaine d’avoir l’air pire que les enfants de l’AUA que j’ai vus.

D’autres ont accepté, l’étiquetant « tout à fait embarrassant » – tandis que le journaliste de piste Ben Bloom a noté que les États-Unis ne manquent pas de puissance de feu sur 100 m.

« Vous plaisantez j’espère? » a demandé l’écrivain sportif Eric Sondheimer, résumant l’ambiance aux États-Unis.

Incroyable. Sauf totalement crédible. Les États-Unis sont sixièmes en demi-finale du relais 4×100 masculin et sont HORS de la finale olympique. Complètement embarrassant. – David Woods (@DavidWoods007) 5 août 2021

Les États-Unis terminent-ils sixième du relais 400 ? Est-ce que vous plaisantez? – eric sondheimer (@latsondheimer) 5 août 2021

Encore un désastre olympique du relais 4x100m masculin pour les États-Unis. C’est fou qu’ils n’aient pas remporté de médaille depuis 2004. Voici les coureurs de moins de 10 secondes pour les États-Unis pendant les années olympiques par rapport à TOUS LES AUTRES pays : 2021 : 12 (US) v 8 (world) 2016 : 6 v 182012 : 7 v 122008 : 7 contre 7 – Ben Bloom (@benbloomsport) 5 août 2021

« Nous n’avons tout simplement pas fait le travail aujourd’hui. C’est tout, » a déclaré le malheureux Kerley, tandis que le partenaire de sprint Baker semblait blâmer le manque de temps d’entraînement ensemble.

« Essayer de chronométrer parfaitement cela avec quelques entraînements est un peu difficile, mais c’est ce que c’est », a déclaré le joueur de 27 ans.

Chacune des équipes qui ont terminé au-dessus des États-Unis s’est qualifiée pour la finale, où elles seront rejointes par la Jamaïque, la Grande-Bretagne et le Japon de l’autre manche.

Le sprint masculin américain sur courte distance a subi un Tokyo 2020 décevant, Kerley manquant l’or individuel au 100 m, où il a été devancé par l’Italien Lamont Marcell Jacobs dans un bouleversement majeur.

Au 200 m masculin, le Canadien Andre De Grasse a remporté le titre devant le duo américain Kenny Bednarek et Noah Lyles.

La dernière fois qu’un Américain a remporté l’or au 100 m ou au 200 m, c’était en 2004, lorsque Justin Gatlin et Shawn Crawford ont réussi un doublé américain.