Gene Simmons maintient ses commentaires controversés sur « Danse avec les stars » malgré les réactions négatives | Danse avec les stars, Gene Simmons | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Gène Simmons reste fidèle aux commentaires controversés qu’il a faits alors qu’il était juge invité sur Danse avec les stars la semaine dernière.

Le BAISER Le rockeur était juge invité pour la « Hair Metal Night » mardi 8 octobre et il a fait face à des réactions négatives pour certaines des choses qu’il a dites en jugeant les performances.

Après un joueur de la NFL Danny Amendola et danseur professionnel Witney Carson joués ensemble, Gène a dit : « C’est une toute nouvelle expérience pour moi et c’est difficile de te regarder et de savoir lequel est le plus chaud, le plus chaud, le plus chaud… Danny, je te le dis, tu es juste à côté de quelqu’un, l’un des les plus belles femmes de la planète.

Après l’actrice Chandler Kinney réalisé avec un partenaire professionnel Brandon Armstrong, Gène a dit : « Chandler, tu as embué mes lunettes. Je ne sais pas quoi te dire. Vous m’émouvez, pas seulement avec vos girations et ainsi de suite, mais aussi avec votre beau visage et la façon dont vous étiez dans l’émotion.

Quelques jours après le spectacle, Gène a répondu à la réaction.

« Je maintiens chaque mot que j’ai dit », a-t-il déclaré Courrier quotidien. «J’ai passé un très bon moment. Les concurrents étaient super. Le spectacle était génial. Regardez le spectacle. C’était très amusant.

« Tout le monde a quelque chose à dire », a-t-il ajouté. « Regardez le spectacle. C’était très amusant. Tout le monde a passé un bon moment.

