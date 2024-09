Gene Simmons, l’icône du Kiss, soutient la nouvelle formation de Linkin Park

L’icône de Kiss, Gene Simmons, estime que la nouvelle formation de Linkin Park devrait avoir la chance de faire ses preuves malgré les voix dissidentes de certains critiques.

Linkin Park a annoncé son retour ce mois-ci, sept ans après la mort du chanteur Chester Bennington. Il a été remplacé par la nouvelle chanteuse Emily Armstrong et le groupe a déjà donné plusieurs concerts à guichets fermés.

Alors que certains ont félicité le groupe pour ne pas avoir essayé de trouver une réplique de Bennington, d’autres pensent qu’il ne peut y avoir de Linkin Park sans le chanteur bien-aimé.

Simmons affirme qu’en fin de compte, ce sont les fans qui décideront si la réunion est une bonne idée et les ventes de billets semblent indiquer qu’ils font du bon travail jusqu’à présent. « The Demon » cite également un certain nombre d’exemples de groupes célèbres qui ont réussi à continuer après le départ d’un membre apprécié.

Il raconte Forbes: »J’ai écouté. J’ai vu quelques vidéos. La nouvelle chanteuse, géniale ! Elle correspond au groupe. Elle sonne bien et bonne chance à eux.

« La vie est courte. Sortez et vivez, profitez-en. Linkin Park a des fans. Ils veulent entendre les chansons et la musique. Pourquoi pas ? Il y a des groupes qui font des tournées, Lynyrd Skynyrd, beaucoup de groupes qui n’ont pratiquement aucun membre original ou aucun membre original. Les gens veulent entendre ces chansons.

« J’adore ça. Ça brise les règles parce que quand on pense aux règles – AC/DC, on les a emmenés pour leur première tournée, les gens ont dit qu’ils ne pourraient pas survivre sans Bon Scott. C’est la voix !

« En fait, ils ont survécu et sont devenus plus grands. Van Halen – un groupe que j’étais censé avoir découvert ou trouvé, ils avaient signé avec moi et tout ça – et personnellement, je préférais le Van Halen de l’ère Roth. C’était génial. Il n’y avait personne comme lui, ça a changé ce qu’étaient les chanteurs principaux.

« Une fois que Roth est parti, ‘Oh mon Dieu, c’est la fin’. Non, en fait, ils sont devenus littéralement plus grands avec Sammy Hagar.

« Toutes ces « règles ». Genesis, ils perdent Peter Gabriel, « C’est fini ! » Non. Une fois que Gabriel est parti, Genesis est devenu un groupe de stade avec un batteur qui venait de l’arrière. Toutes ces « règles » – qui a établi les règles de toute façon ? Dans le rock and roll, il n’y a pas de règles. »

En réponse aux critiques de certains sur les liens d’Armstrong avec la Scientologie, Simmons ajoute : « Je sais tout sur la Scientologie. J’ai étudié L. Ron Hubbard – les thétans et l’énergie qui restait lorsque l’univers a été créé, que nous avons tous du « thêta » en nous. Je comprends. Je comprends et j’ai lu en profondeur sur ce sujet. Je ne suis pas un adepte, mais bonne chance. »

« La vie est courte. Croyez ce que vous voulez, adorez un rocher ou un extraterrestre, peu importe ce qui vous fait vibrer.

« S’ils partent en tournée, la vraie réponse est : « Du peuple, pour le peuple, par le peuple. » Peu importe ce que dit Internet, peu importe ce que disent ces « milliers » de personnes qui aboient le plus fort – le plus petit chien aboie le plus fort.

« La grande majorité silencieuse – je ne parle pas de politique –, les gens qui font bouger les choses, achètent des billets. Donc, s’ils vendent beaucoup de billets – et ils le feront –, alors le public aura parlé. Point final. Et ils s’en sortiront très bien. »

Linkin Park jouera plusieurs autres concerts aux États-Unis ce mois-ci avant de se rendre au Royaume-Uni, en Allemagne, en Corée du Sud et en Colombie.