Gene Simmons jouera sa première exposition personnelle depuis la retraite de KISS | Divertissement

Gene Simmons va jouer sa première exposition personnelle depuis que KISS a pris sa retraite des tournées.

Le rockeur de 74 ans montera sur scène en tête d’affiche du festival de rock brésilien Summer Breeze le 26 avril aux côtés d’artistes tels que Mr. Big et Sebastian Bach, marquant ainsi sa première performance solo loin de KISS depuis que le groupe a raccroché ses bottes à plateforme après une finale. concert au Madison Square Garden de New York en décembre.

Un message sur la page Instagram du festival disait : “Quelques changements ont été nécessaires pour composer la programmation finale de la deuxième édition du festival.

Présentation de tous nos nouveaux manèges, ajouts et modifications aujourd’hui.

“Nous sommes heureux d’accueillir Flotsam et Jetsam pour la première fois au Brésil, l’icône Gene Simmons et son groupe solo en tête d’affiche de vendredi, et de clôturer le festival… dimanche, la légende du metal Mercyful Fate.”

Le groupe de Gene Simmons comprendrait le guitariste de Corey Taylor, Zach Throne, et Brent Woods, le batteur de Sebastian Bach, ainsi que le batteur de session Brian Tichy, qui a joué avec des groupes tels que Whitesnake, Billy Idol et Foreigner.

La performance du rockeur intervient six ans après sa dernière tournée en solo en 2018.

KISS a renoncé à se produire après le spectacle final dans la Big Apple, mais ils ont surpris les fans en lançant des versions numériques d’eux-mêmes créées par les équipes derrière le lucratif spectacle d’hologrammes « ABBA Voyage ».

Ils ont déclaré que les avatars marquaient le début d’une “nouvelle ère” et Gene a affirmé que des millions de dollars étaient injectés dans le projet.

S’exprimant lors d’une séance de questions-réponses aux Electric Lady Studios à New York, il a déclaré à un fan : « Il y a tellement de choses prévues, même au-delà de ma compréhension. Mais ils dépensent, oh, environ 200 millions [dollars] pour passer au niveau supérieur.

Il a dit à propos du premier spectacle d’ABBA en son genre, il a ajouté : “Vous ne pouvez pas dire s’ils sont là, juste là, comme ça.”

Dans une vidéo mise en ligne après leur dernier concert, Gene a expliqué : “Nous pouvons être éternellement jeunes et éternellement emblématiques en nous emmenant dans des endroits dont nous n’avons jamais rêvé auparavant.

“La technologie va faire [rhythm guitarist and co-lead vocalist] Paul [Stanley] sautez plus haut qu’il ne l’a jamais fait auparavant… Si vous pensez que vous allez vous débarrasser de nous, cela n’arrivera pas.

Le groupe n’a pas encore confirmé ses plans exacts concernant les avatars, mais Paul a déclaré que c’était très excitant.

Il a expliqué : “Je pense que nous avons transcendé au fil des années notre statut d’êtres humains et ici nous devenons immortels et c’est très excitant pour nous… Nous ne pouvons pas maintenir cela.” [band] indéfiniment mais toi [avatar-makers] peut.”