Dans une interview avec Derek Scancarelli de Forbes, BAISER bassiste/chanteur Gene Simmons a été interrogé sur PARC LINKINa récemment annoncé que le groupe se reformait avec un nouveau chanteur nommé Emily Armstrong. Il a dit : « J’ai écouté. J’ai vu quelques vidéos. La nouvelle chanteuse, géniale ! Elle correspond au groupe. Elle sonne bien et bonne chance à eux.

« La vie est courte », a-t-il poursuivi. « Sortez et vivez, profitez-en. PARC LINKIN Ils ont des fans. Ils veulent entendre les chansons et la musique. Pourquoi pas ? Il y a des groupes qui font des tournées, LYNYRD-SKYNYRDbeaucoup de groupes qui n’ont pratiquement aucun membre original ou aucun membre original. Les gens veulent entendre ces chansons. »

Concernant le fait que PARC LINKIN choisi Armstrongune chanteuse, au lieu d’essayer de trouver un autre chanteur masculin qui imitait le défunt leader Chester Benningtonla voix de, Gène a déclaré : « J’adore ça. Cela enfreint les règles parce que lorsque vous pensez aux règles — CA/CCnous les avons emmenés pour leur première tournée, [people said] ils ne pourraient pas survivre sans Bon [Scott]. C’est la voix ! En fait, ils ont survécu et ils sont devenus plus grands. « Eh bien, une fois que vous avez votre nouveau chanteur principal, vous ne pouvez pas vous en débarrasser ! » Non, en fait, Axl [Rose] a fait un travail formidable. S’il était dans CA/CC ou GUNS N’ROSESils seraient tous les deux géniaux parce que c’était convaincant. VAN HALEN — un groupe que j’aurais soi-disant découvert ou trouvé ; ils avaient signé avec moi et tout ça — et je préférais personnellement le [David Lee] Roth-ère VAN HALEN. C’était génial. Il n’y avait personne comme lui, ça a changé ce qu’étaient les chanteurs principaux. Une fois Roth à gauche, « Oh mon Dieu, c’est la fin. » Non, en fait, ils sont devenus littéralement plus grands avec Sammy Hagar.

« Toutes ces « règles ». GENÈSEils perdent Pierre Gabriel« C’est fini ! » Non. Une fois Gabriel gauche, GENÈSE « Nous sommes devenus un groupe de stade avec un batteur qui venait de l’arrière. Toutes ces « règles »… Qui a établi ces règles ? Dans le rock and roll, il n’y a pas de règles. »

Quand Scancarelli a noté qu’il y avait des critiques mitigées lorsque Armstrong a été annoncé comme chanteur parce que certains PARC LINKIN les fans étaient contrariés par ses liens avec la Scientologie, Gène a déclaré : « Je sais tout sur la Scientologie. J’ai étudié L. Ron Hubbard — les thétans et l’énergie qui nous reste lorsque l’univers a été créé, que nous avons tous du « thêta » en nous. Je comprends. Je comprends et j’ai lu profondément sur ce sujet. Je ne suis pas un adepte, mais bonne chance ! La vie est courte. Croyez ce que vous voulez, adorez un rocher ou un extraterrestre, tout ce qui vous fait flotter.

« S’ils partent en tournée, la vraie réponse est : « Du peuple, pour le peuple, par le peuple. » Peu importe ce que dit Internet, peu importe ce que disent ces « milliers » de personnes qui aboient le plus fort – le plus petit chien aboie le plus fort. La grande majorité silencieuse – je ne parle pas de politique – les gens qui font bouger les choses, achètent des billets. Donc, s’ils vendent – ​​et ils le feront – beaucoup de billets, PARC LINKINalors le public a parlé. Fin de l’histoire. Et ils s’en sortiront très bien.

PARC LINKIN a officiellement lancé sa mini-tournée de retour mercredi soir (11 septembre) au Kia Forum à Inglewood, en Californie. Le spectacle comprenait PARC LINKIN ils ont donné un set de deux heures dans un cadre rectangulaire très rare, permettant une production unique ainsi qu’un nombre de billets vendus sur place supérieur à la normale.

Comme ce fut le cas avec PARC LINKINLe 5 septembre, une heure de diffusion en direct mondiale d’un concert à Los Angeles, le concert du Kia Forum a été présenté Armstrong et batteur Colin Brittainqui ont rejoint les membres de retour Mike Shinoda, Brad Delson, Dave « Phoenix » Farrell et Joe Hahn dans la nouvelle formation du groupe. Guitariste Alex Feder remplaçait Delson pour le livestream et le salon Kia Forum et continuera sa tournée avec PARC LINKIN dans un avenir prévisible au lieu de Delson.

Dans une interview avec Panneau d’affichage à propos PARC LINKINLe retour de, Shinoda a expliqué que le batteur Rob Bourdon — qui avait fondé le groupe avec Micro et Brad — avait décidé de sortir LP.