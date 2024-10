Gene Simmons donne des scores très sévères sur DWTS

Pendant que la plupart dansent Avec les étoiles les juges invités sont indulgents avec les candidats, le chanteur et bassiste de KISS Gène Simmons a distribué des scores incroyablement bas lors de Hair Metal Night.

Simmons, 75 ans, a commencé assez généreusement lors de l’épisode du mardi 8 octobre, donnant aux premiers interprètes de la soirée, Danny Amendola et partenaire Witney Carsonun neuf tandis que les autres juges ont donné un sept au duo. Il a essayé de donner Brooks Nader et Gleb Savtchenko les 10 premiers de la saison, mais il avait déjà réussi un neuf, donc le score ne comptait pas.

Cependant, au fil de la soirée, Simmons a surpris certains artistes avec ses faibles scores. Après Jenn Tran a obtenu un huit des trois autres juges, Simmons a dit « Ne me déteste pas » avant de lui donner un sept.

Le musicien de rock a ensuite continué en donnant Parcs Phèdre un cinq tandis que les autres juges lui ont tous donné un sept. La foule a hué Parks, 50 ans, et son partenaire, Val Chmerkovskifit des grimaces incrédules. Chandler Kinney se couvrit la bouche sous le choc avant de dire : « Que se passe-t-il ? Même co-hôte Julianne Hough ne pouvait pas cacher son incrédulité.

« C’est une nuit folle ce soir », a déclaré Hough, 36 ans, en haussant les épaules. « Très bien, on ne le répétera jamais assez, vous devez voter pour sauver vos favoris de la double élimination de ce soir. »

Les scores de Simmons étaient d’autant plus déroutants qu’il n’a donné aucun retour négatif à Tran, 26 ans, ou à Parks. Il a dit à Parks et Chmerkovskiy, 38 ans, qu’il était « un grand fan de la dynamique du mauvais garçon et de la mauvaise fille » de leur routine, et a dit à Tran : « En plus d’être belle, vous livrez ».

Il était parfois difficile de dire ce qui se passait exactement dans la tête de Simmons. Il a donné Stephen Nedoroscik un huit, mais semblait déconcerté par les mouvements de breakdance de l’olympien de 25 ans.

En rapport: Les éliminations les plus choquantes de Danse avec les stars au fil des ans

Alors que certains participants de Danse avec les stars sont naturellement éliminés pour leurs deux pieds gauches, d’autres participants sont renvoyés chez eux beaucoup trop tôt. Le système de vote a fait l’objet d’une refonte pour la saison 28, suite à la victoire controversée de l’animateur de radio Bobby Bones une saison auparavant, mais le changement n’a pas empêché de redoutables concurrents de quitter la salle de bal. […]

« Qu’est-ce que tu faisais par terre tout d’un coup ? Ca c’était quoi? » il a demandé à Nedoroscik après son Foxtrot avec son partenaire Rylee Arnold.

Cohôte Alphonse Ribeiro intervint pour expliquer : « C’est un gymnaste » et jugea Bruno Tonioli a ajouté que le spécialiste du cheval d’arçons est « très flexible ».

Simmons a alors levé les mains et a décrété : « Pas de commentaire ». Même s’il n’était pas impressionné par le breakdance de Nedoroscik, il semblait l’apprécier dans l’ensemble.

Merci! Vous vous êtes abonné avec succès.

« S’ils décernaient des récompenses, je vous donnerais une médaille d’or. Mais je veux te dire quelque chose de vraiment important. Vous avez tellement de personnalité dans votre corps. Lunettes? Ne vous inquiétez pas, Superman porte des lunettes », a-t-il déclaré à Nedoroscik, qui a été comparé à l’alter ego de Superman, Clark Kent, en raison de ses lunettes.

En rapport: Athlètes olympiques qui ont participé à « Danse avec les stars »

Rien de nouveau ! Depuis la saison 4 de Danse avec les stars, les athlètes olympiques sont en tête de liste des célébrités à recruter. Comme toutes les célébrités qui rejoignent la série, certaines connaissent un énorme succès, tandis que d’autres échouent. Apolo Ohno a été le premier olympien à concourir, remportant la boule à facettes […]

Même si Simmons a certainement rendu la soirée Hair Metal intéressante, les résultats d’élimination n’étaient pas surprenants. Reginald VelJohnson et son partenaire, Emma Slateret Éric Roberts et son partenaire, Britt Stewartont été renvoyés chez eux à la fin de l’épisode de double élimination après avoir constamment été en bas du classement.

Danse avec les stars est diffusé simultanément sur ABC et Disney+ les mardis à 20 h HE. Vous pourrez regarder les épisodes sur Disney+ le lendemain.