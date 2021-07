Gene Siller, tir sur un parcours de golf en Géorgie : le suspect toujours en fuite

La police était toujours à la recherche d’un suspect mardi qui a tiré sur trois personnes dans un country club de Géorgie ce week-end.

L’incident s’est déroulé samedi au 10e trou du Pinetree Country Club de Kennesaw, à environ 40 km au nord d’Atlanta, après qu’une camionnette a pénétré le parcours.

L’employé du country club Eugene Siller a été retrouvé mort avec une blessure par balle à la tête, a annoncé la police du comté de Cobb. Après une enquête plus approfondie, la police a trouvé deux autres hommes morts dans le lit du camion. Paul Pierson, le propriétaire enregistré du camion, a été identifié comme l’un des hommes, et les autorités n’avaient pas encore nommé le second.

Peu de détails sur le déroulement de la fusillade ou sur l’identité du suspect ont été dévoilés. Un porte-parole de la police du comté de Cobb n’a pas immédiatement répondu à la demande d’informations de USA TODAY.

L’Atlanta Journal-Constitution a rapporté que Siller était allé au 10e trou après un rapport d’un camion non autorisé sur le parcours.

Le voisin John Lavender a déclaré à WAGA-TV qu’il avait entendu « cinq, six détonateurs » et qu’il ne savait pas s’il s’agissait de coups de feu ou de feux d’artifice. « Vous ne pensez tout simplement pas que ce sont des coups de feu dans cette zone », a-t-il déclaré.

Dans un communiqué, le président de la PGA, Jim Richerson, a déclaré que l’organisation était « vraiment navrée d’entendre parler de ce meurtre insensé ».

le Georgia PGA a déclaré Siller était membre du groupe et une page GoFundMe pour sa famille l’a identifié comme un directeur de golf du club. La collecte de fonds avait recueilli plus de 419 000 $ pour sa famille mardi matin.

Le membre du club et animateur de radio de golf Brian Katrek a déclaré au Journal-Constitution que le club était florissant sous la direction de Siller. Siller a rejoint Pinetree en 2019 et est resté un joueur actif, ayant terminé à égalité au 61e rang au Yamaha Atlanta Open organisé au club le mois dernier, a rapporté le journal.

« Vous êtes au club pour échapper à tout le reste et Gene était là pour vous aider à profiter de votre journée », a déclaré Katrek au journal. « Gene divertissait plus de gens chaque jour qu’il ne l’avait jamais fait. »

Le journal a rapporté que Siller avait une femme et deux fils.

Contribution : Asha C. Gilbert, USA TODAY ; The Associated Press