Gene Siller, pro de golf, parmi 3 morts au Georgia Pinetree Country Club

Trois hommes ont été tués dans une fusillade samedi dans un country club de Géorgie, dont le professionnel de golf du club.

Le tireur n’a pas été identifié, a déclaré la police du comté de Cobb au Atlanta Journal-Constitution.

La police a répondu samedi après-midi à un appel concernant une fusillade au Pinetree Country Club, a rapporté CBS 46. Lorsque les agents sont arrivés, ils ont trouvé l’employé du club Gene Siller, 41 ans, avec une blessure par balle à la tête au 10e trou. Il a été déclaré mort sur les lieux, a rapporté le Atlanta Journal-Constitution.

Siller était le directeur du golf du club et père de deux enfants, selon les médias.

La police a ensuite trouvé deux autres hommes qui avaient été abattus dans le lit d’une Dodge Ram 3500, a rapporté le média. Un homme a été identifié comme étant Paul Pierson, le propriétaire du camion.

USA TODAY a contacté la police du comté de Cobb pour commentaires.

Un membre du club a déclaré à 11 Alive que le tireur conduisait son véhicule près du 10e trou du parcours lorsque Siller est allé voir ce qui se passait et a été abattu.

Les amis de Siller ont tenu un souvenir pour lui au terrain de golf lundi matin.

John Lavender a déclaré à WSB-TV qu’il était au country club avec son père lorsqu’il a entendu les coups de feu.

« C’est époustouflant », a déclaré Lavender à la chaîne de télévision. « En grandissant ici, ce n’est rien que j’aurais imaginé se produire ici dans cette ville. Je ne peux pas comprendre comment et pourquoi cela s’est réellement produit.

Le Pinetree Country Club est situé à Kennesaw, à environ 25 miles au nord d’Atlanta. L’université d’État voisine de Kennesaw a tweeté samedi qu’il n’y avait aucune menace crédible pour le campus.

PGA of America et sa section géorgienne ont confirmé la mort de Siller sur les réseaux sociaux.

« La tragédie a frappé la section Georgia PGA dans la perte de notre membre, Gene Siller. Pensées et prières pour sa famille et la famille Pinetree Country Club », a tweeté Georgia PGA.

Le président de la PGA, Jim Richerson, a déclaré sur Facebook que l’organisation avait le cœur brisé d’apprendre la mort de Siller.

« La PGA of America envoie nos pensées, nos prières et nos plus sincères condoléances à sa famille, son club et la communauté Georgia PGA », indique le message.

Suivez la journaliste Asha Gilbert @Coastalasha. Courriel : agilbert@usatoday.com.