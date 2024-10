Gene Hackman cite le plus grand regret de sa carrière

(Crédits : Far Out / YouTube Still)

Quelle est la véritable marque d’une bonne carrière hollywoodienne ? Un acteur doit-il constamment faire de bons films ? Ou est-il suffisant de jouer seulement dans quelques films acclamés ? Il n’y a pas de réponse solide, mais pour Gene Hackman, son héritage dans l’industrie cinématographique a été cimenté par ses fréquentes apparitions dans des films fantastiques au fil des décennies. Depuis les débuts de sa carrière d’acteur jusqu’aux dernières années précédant sa retraite, il a principalement joué dans des films acclamés, allant de Bonnie et Clyde à Les Tenenbaum royaux.

Hackman a commencé sa carrière à la fin des années 1950 après avoir servi dans le Corps des Marines des États-Unis. Inspiré par James Cagney, Hackman a décidé de devenir acteur, décrochant finalement de petits rôles dans des films et des émissions de télévision tout en jouant également dans des productions théâtrales. Finalement, Hackman a commencé à goûter au succès. Alors qu’il a raté de peu le rôle de Benjamin dans Le diplômérôle qui fut ensuite proposé à l’un de ses amis proches, Dustin Hoffman, Hackman reçut bientôt un rôle qui lui ferait découvrir Hollywood.

L’acteur a été choisi pour incarner Buck Barrow dans le classique New Hollywood d’Arthur Penn. Bonnie et Clyde en 1967. Le film fut un cinéma à succès, en constante évolution avec ses représentations d’une violence intense et ses thèmes nihilistes. Hackman a décroché une nomination à l’Oscar du « Meilleur acteur dans un second rôle », une distinction pour laquelle il a également été nominé trois ans plus tard lorsqu’il est apparu dans Je n’ai jamais chanté pour mon père.

Il s’est imposé davantage dans le courant dominant en jouant un rôle de premier plan dans La connexion françaisel’aidant à devenir une star de l’ère du nouvel Hollywood, une période de l’histoire du cinéma où les films américains ont radicalement changé, accueillant une nouvelle génération d’acteurs proposant une nouvelle approche. Aux côtés de Robert De Niro, Al Pacino et Hoffman, Hackman reflète les progrès positifs réalisés dans l’industrie cinématographique grand public vers des œuvres cinématographiques plus audacieuses et ambitieuses.

Pourtant, la star, qui a remporté deux Oscars au cours de sa carrière pour La connexion française et Non pardonné, regrette de ne pas être devenu un homme de premier plan plus tôt. Parler à Empire À propos de ses efforts en tant qu’auteur, Hackman a révélé qu’il « aurait aimé, au début », pouvoir jouer le genre de personnages qu’il a créés pour ses romans.

Naturellement, ce genre de personnages a été inspiré par des acteurs hollywoodiens. «Cela remonte au bon vieux temps d’Errol Flynn et de James Cagney, les films d’aventure réalisés dans les années 30. Ce genre de personnage espiègle, beau et insouciant qui est amusant à écrire. On ne voit plus beaucoup de choses de ce genre dans les films. »

C’est un « regret » de la part de Hackman de ne pas avoir pu ressembler à l’une de ces stars également. « Je n’avais pas le look pour ce genre de rôle d’homme principal, mais cette époque était déjà révolue au moment où je me suis lancé dans le cinéma dans les années cinquante. Je regrette donc un peu de ne pas avoir eu la chance de participer à certaines de ces choses.

Quoi qu’il en soit, Hackman a connu une carrière incroyablement réussie, jouant des rôles dans des films qui couvrent tous les genres.

Sujets connexes