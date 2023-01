GenBioPro poursuit la Virginie-Occidentale et soutient que la FDA prévient l’interdiction de l’État

Le fabricant de pilules abortives GenBioPro a intenté mercredi une action en justice pour annuler l’interdiction de l’avortement en Virginie-Occidentale parce qu’elle restreignait l’accès à un médicament approuvé par la Food and Drug Administration.

Le procès, déposé devant un tribunal fédéral du district sud de la Virginie-Occidentale, fait valoir que les réglementations de la FDA sur les médicaments tels que la pilule abortive prévalent sur la loi de l’État en vertu de la Constitution américaine.

L’accès à la pilule, appelée mifépristone, est devenu un champ de bataille juridique majeur à la suite de la décision de la Cour suprême qui a annulé le droit fédéral à l’avortement en juin dernier. Une douzaine d’États, dont la Virginie-Occidentale, ont mis en place des interdictions quasi totales d’avortement qui proscrivent essentiellement l’utilisation de la mifépristone.

La FDA a approuvé la mifépristone il y a plus de 20 ans comme méthode sûre et efficace pour interrompre une grossesse précoce, bien que l’agence ait imposé des restrictions sur la manière dont la pilule était distribuée et administrée.

La mifépristone, lorsqu’elle est utilisée en association avec le misoprostol, est le moyen le plus courant de mettre fin à une grossesse aux États-Unis, représentant environ la moitié de tous les avortements à l’échelle nationale en 2020.

La FDA a assoupli bon nombre de ses restrictions pour élargir l’accès à la mifépristone. Pendant la pandémie de Covid-19, l’agence a permis aux patients de recevoir la pilule par courrier. Plus tôt ce mois-ci, la FDA a autorisé les pharmacies de détail à commencer à distribuer de la mifépristone pour la première fois, à condition qu’elles soient certifiées pour le faire.

Mais des interdictions telles que celles en Virginie-Occidentale sont en conflit avec les réglementations de la FDA sur la mifépristone, ce qui soulève la question de savoir si les lois fédérales ou étatiques ont préséance. Bien que la FDA ait un mandat du Congrès pour approuver les médicaments à utiliser sur le marché américain, les États autorisent généralement les pharmacies qui distribuent ces médicaments.

GenBioPro, dans son procès, soutient que l’interdiction de l’État de Virginie-Occidentale est inconstitutionnelle car elle viole les clauses de suprématie et de commerce de la constitution américaine, qui donne à la FDA le pouvoir de réglementer les médicaments vendus dans tout le pays.

“La réglementation étatique individuelle de la mifépristone détruit le marché commun national et entre en conflit avec l’intérêt national fort d’assurer l’accès à un médicament approuvé par le gouvernement fédéral pour mettre fin à une grossesse, entraînant le type de fracturation économique que les rédacteurs voulaient que la clause empêche”, ont fait valoir les avocats de GenBioPro. dans le procès.

“Le pouvoir de police d’un État ne s’étend pas à l’interdiction fonctionnelle d’un article de commerce interétatique – la Constitution laisse cela au Congrès”, ont écrit les avocats de la société.

Les militants anti-avortement, quant à eux, font pression pour que la mifépristone soit complètement retirée du marché américain. Une coalition de médecins qui s’opposent à l’avortement a demandé à un tribunal fédéral du Texas d’annuler l’approbation de la FDA, vieille de plus de deux décennies, de la mifépristone comme étant sûre et efficace.

Une décision dans cette affaire pourrait intervenir dès février.