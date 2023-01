Genaro García Luna, ancien avocat mexicain, fait face à un procès pour corruption

Le procès se déroulera également dans un contexte historique sanglant : la guerre intestine entre M. Guzmán et un autre groupe de trafiquants, ses amis devenus rivaux, les frères Beltrán-Leyva. Le conflit a coûté la vie à des centaines de personnes, dont certains des meilleurs policiers mexicains.

Le procès d’El Chapo a produit plusieurs révélations qui ont atterri comme des grenades aux États-Unis mais ont fait beaucoup moins de bruit au Mexique.

Des allégations selon lesquelles le baron de la drogue le plus notoire du pays aurait versé un pot-de-vin de 100 millions de dollars à un ancien président mexicain ? Pas de matériel de première page pour les journaux du pays. Dix verdicts de culpabilité consécutifs pour M. Guzmán ? Le pays a collectivement haussé les épaules.

Les Mexicains, qui connaissaient intimement la violence grotesque infligée par les patrons du crime du pays, ne semblaient pas surpris par les choses horribles qu’El Chapo aurait faites.

Mais le procès de M. García Luna devrait avoir un impact plus important. Il est le plus haut responsable mexicain à avoir jamais été jugé devant un tribunal américain pour trafic de drogue, et son inculpation en décembre 2019 a réussi à choquer un pays où la corruption est considérée comme une réalité. Soudain, l’homme le plus associé aux cartels de la drogue a été accusé de collusion avec l’un d’entre eux depuis le début.