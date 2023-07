Gen Xer a quitté un emploi chez Apple pour ouvrir un restaurant de barbecue à Mexico. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 9 millions de dollars l’année dernière – NBC Los Angeles

Ayant grandi à Long Island, New York, Dan Defosey, 44 ans, a toujours pensé qu’il se lancerait en politique.

Et bien que Defossey ait commencé sa carrière en politique, il est finalement devenu enseignant et membre du Teach For America Corps au Texas avant de décrocher un emploi d’éducateur chez Apple à New York.

Il a occupé ce poste pendant un peu plus de trois ans, lorsqu’il a été promu en 2009 au poste de responsable du marketing dans l’éducation pour l’Amérique latine. Defossey a déménagé à Mexico.

En 2013, Defossey et son ami Roberto Luna, un habitant de Mexico, faisaient une randonnée dans la ville lorsqu’il s’est tourné vers Luna et a dit qu’ils devraient faire autre chose de leur vie. Bien qu’ils n’aient aucune expérience dans la gestion d’un restaurant, les deux ont décidé que ce serait peut-être une bonne idée d’en ouvrir un.

« Nous n’avions aucune idée de la façon d’exploiter un restaurant et apprenions essentiellement à la volée », a déclaré Defossey.

Tasia Jensen et Beatriz Bajuelos Castillo / CNBC Make It Defossey et Luna ont ouvert le premier restaurant Pinche Gringo dans un courant d’air en 2013.

En 2013, Defossey et Luna ont acheté un airstream au Texas, l’ont ramené à Mexico. Ils y ont ouvert leur premier restaurant barbecue de style texan.

«Je savais que nous allions tout mettre dedans parce que nous pensions que nous avions quelque chose d’unique. Il n’y avait pas de restaurants de barbecue ici dans la ville ; nous sommes si près des États-Unis. Les Mexicains adorent la viande », a déclaré Defossey à CNBC Make It.

« Il y avait une grande opportunité d’ouvrir une nouvelle catégorie d’aliments… Et quand vous avez cette fenêtre pour pouvoir faire quelque chose comme ça, vous devez la saisir. »

Le couple a décidé de nommer le restaurant Pinche Gringo, qui signifie « Darn American », et se moque de l’idée qu’ils ouvrent un restaurant de barbecue à Mexico.

« Cela nous a donné un peu d’humilité, ce qui, je pense, a fait tomber un mur et a permis à nos clients mexicains d’être plus ouverts à quelque chose de très unique et différent », a déclaré Defossey.

Tasia Jensen et Beatriz Bajuelos Castillo / CNBC Make It L’entrepôt Pinche Gringo BBQ est le plus grand et peut accueillir jusqu’à 3 000 personnes.

Au début, Defossey et Luna ont passé des heures à distribuer des échantillons de poitrine et à expliquer la viande aux habitants.

Defossey dit à CNBC Make It qu’au début, lui et Luna rapportaient 30 $ USD par jour et la nourriture n’avait pas bon goût.

« Nous avons donné un échantillon de notre nourriture à des chiens du quartier. Les chiens ne l’ont pas mangé, et c’est à ce moment-là que nous nous sommes dit, d’accord, c’est un problème. Mais nous avons continué à nous entraîner », a-t-il déclaré.

Un jour, un journaliste local est venu essayer la nourriture et a publié un article positif sur le restaurant de Defossey et Luna. Depuis lors, Pinche Gringo a eu une clientèle constante.

Être un restaurant de barbecue de style texan à Mexico n’est pas la seule chose qui distingue la marque Pinche Gringo. Ils n’ont également rien tropicalisé pour l’emplacement, ce qui signifie qu’ils n’offrent aucun ingrédient mexicain traditionnel au menu.

« Je n’ai pas de tortillas. Je n’ai pas d’agua Jamaica, agua horchata. Je n’ai pas de chilis toreados. Et la chose la plus sacrilège est que je n’ai pas de limes et les Mexicains adorent les limes sur les choses », dit DeFoseey.

« Et pourquoi? Parce que je voulais offrir quelque chose d’unique, de différent de ce que personne n’avait jamais vu auparavant.

Tasia Jensen et Beatriz Bajuelos Castillo / CNBC Make It Le Groupo Chilango Gringo compte actuellement 105 employés.

Defossey et Luna ont ouvert ce premier restaurant Airstream en 2013, mais se sont depuis étendus à ce qui est maintenant connu sous le nom de Groupo Chilango Gringo. Le groupe possède et exploite sept restaurants, dont des sandwicheries, un bar et l’entrepôt Pinche Gringo BBQ. C’est le plus grand site et peut accueillir jusqu’à 3 000 personnes à la fois.

En 2022, les revenus de Groupo Chilango Gringo s’élevaient à 159 121 USD et ses ventes s’élevaient à plus de 9 millions USD, selon les documents fiscaux examinés par CNBC Make It.

Le groupe de restauration compte 105 employés et vend 15 à 20 tonnes de viande par mois

«Nous avons en fait ouvert ce restaurant pour partager avec les Mexicains une partie authentique de notre culture afin que nous puissions rapprocher les deux pays», déclare Defossey.

« C’est le pouvoir de pouvoir partager ma belle culture américaine avec le Mexique. Et c’est ainsi que je peux redonner au pays qui m’a tant embrassé.

Tasia Jensen et Beatriz Bajuelos Castillo / CNBC Make It Les restaurants Defossey et Luna vendent un total combiné de 15 à 20 tonnes métriques de viande par mois.

À l’heure actuelle, l’objectif de Defossey pour la marque Groupo Chilango Gringo est de continuer à se développer, tout en maintenant la culture positive et accueillante qui a été cultivée parmi le personnel.

« J’ai toujours cru que l’âme de notre restaurant, ce sont nos gens. Cela me rend très heureux chaque jour d’aller travailler. J’aime mon peuple. J’adore les restaurants. J’aime être ici. Et je vis ce rêve », dit Defossey.

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Obtenez gratuitement CNBC Guide d’investissement de Warren Buffettqui distille le meilleur conseil du milliardaire pour les investisseurs réguliers, les choses à faire et à ne pas faire, et trois principes d’investissement clés dans un guide clair et simple.