Gemma Winter de Coronation Street épouse Chesney Brown dans une grande robe orange

Tout brille pour Gemma Winter de Coronation Street alors qu’elle épouse Chesney Brown dans une robe orange.

Gemma, jouée par Dolly-Rose Campbell, portera une robe qui a 410 pieds de guirlandes lumineuses et un train de 23 pieds lors de l’épisode du feuilleton ITV1 la semaine prochaine.

Dolly, 36 ans, a déclaré qu’elle avait demandé à la créatrice de drag queens basée à Manchester, Liquorice Black, de faire la tenue et qu’elle était « absolument ravie » qu’ils aient accepté.

La robe comporte 125 mètres de lumières sur le corps et le train de sept mètres de long qui sont activés via une télécommande.

Il comprend également 10 000 pierres toutes collées individuellement à la main.

Liquorice Black a déjà travaillé sur le hit de la BBC RuPaul’s Drag Race UK.

Parlant du look unique, Dolly a déclaré: « Liquorice et moi avons un ami commun et j’avais vu une exposition de leur travail et je savais qu’ils avaient travaillé sur RuPaul’s Drag Race UK, donc je savais qu’ils seraient la meilleure personne pour faire la robe .

« J’étais absolument ravi quand ils ont dit oui. »