Gemma Owen révèle qu’elle a fait demi-tour en emménageant avec Luca Bish car elle “ne veut pas quitter” le manoir de 4 millions de livres sterling de papa Michael

GEMMA Owen a admis qu’elle n’emménagerait pas encore avec Luca Bish.

La jeune femme de 19 ans vit actuellement dans le manoir de 4 millions de livres sterling de son père Michael et veut y rester pour le moment, insistant: “Je suis encore jeune.”

Gemma et Luca se sont rencontrés sur Love Island au cours de l’été, mais ont attendu de quitter la série pour devenir officiellement petit ami et petite amie.

Tasha et Andrew, de la même série, ont déjà emménagé ensemble mais Gemma n’est pas prête à faire ce pas.

Elle a expliqué au MailOnline: “Nous n’avons pas encore l’intention d’emménager ensemble, je suis une fille au foyer, c’est là que tout est, je suis axé sur la famille et je suis encore jeune.

“Dans l’immédiat, je suis satisfait de là où je suis et de la configuration que Luca et moi avons.”

La star a poursuivi: «Nous sommes partout en ce moment, quand je suis à Londres pour travailler, nous passons du temps ensemble et quand nous avons un week-end libre, il me rejoindra dans le Cheshire et sera avec les chevaux. Nous nous adaptons à nos horaires chargés.

Luca, basé à Brighton, avait précédemment expliqué qu’il prévoyait de déménager à proximité, en disant: “Il n’y a pas de juste milieu – c’est Chester ou rien!”

« Je suis heureux d’aller là où elle veut que j’aille. Je n’ai pas trop d’engagements à la maison donc c’est plus facile pour moi de déménager. Tout ce qui nous rend heureux et tout ce qui est juste, nous le ferons. J’espère que si je m’approche d’elle, avec le temps, nous trouverons une place ensemble.

Gemma, papa Michael, maman Louise Bonsall et trois frères et sœurs Emily May, 14 ans, Jessica, 12 ans et James Michael, 16 ans, vivent tous dans la magnifique maison.





L’incroyable manoir classé Grade II est situé sur 42 acres dans la campagne galloise.

La maison abrite de nombreux souvenirs de football, notamment un cadre photo géant sur le mur qui porte une poignée de maillots d’Angleterre d’Owen des 89 sélections que l’attaquant a remportées.

Mais ce n’est pas la seule chose dont dispose la propriété – il y a aussi une piscine intérieure chauffée, un bain à remous et une salle de sport privée.

Il y a aussi beaucoup d’espace pour Gemma pour s’occuper de ses 12 chevaux, qui vivent sur le terrain de leur maison.