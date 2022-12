Gemma Owen retrouve les co-stars de Love Island pour une soirée glamour après sa séparation de Luca

GEMMA Owen a finalement retrouvé ses co-stars de Love Island après sa séparation de Luca Bish.

La fille de 19 ans, qui est la fille de Michael Owen, s’est envolée pour Dublin pour la fête de Noël de PrettyLittleThing.

Elle a été photographiée avec les co-stars de Love Island Indiyah Pollack, Summer Botwe, Chyna Mills et Danica Taylor à l’hôtel Grafton.

Les femmes avaient l’air glamour dans une variété de tenues éblouissantes, y compris Indiyah dans une mini-jupe à paillettes et un tube en fourrure, et Chyna – qui sort avec Neil Jones de Strictly – dans des bottes hautes.

Les gars de Villa Deji Adeniyi et le petit ami d’Indiyah, Dami Hope, étaient également présents et le groupe a pris un vol ensemble pour l’Irlande hier.

C’était la première fois que Gemma était vue avec ses camarades de villa depuis sa séparation soudaine d’avec Luca le mois dernier.

Gemma a également rompu son silence lors de la fête dans une interview avec le site d’information sur les célébrités irlandaises Goss.ie.

Elle a insisté sur le fait que les filles de Love Island avec lesquelles elle a passé l’été ont toutes été “charmantes” à la suite de la rupture.

Gemma parlait en Irlande lors d’une fête de Noël pour PrettyLittleThing, la marque de fast-fashion pour laquelle elle travaille.

Elle a déclaré: “Ces dernières semaines, comme traverser n’importe quelle rupture, ce n’est pas agréable. Ce n’est pas un bon moment.

“Devoir faire face à la presse et aux opinions des autres, et aux gens qui pensent qu’ils savent ce qui se passe alors qu’ils ne le savent pas, cela a été difficile.”

La star a ajouté: “Mais dans l’ensemble, je vais bien. Je m’en sors et je m’occupe. »

Gemma a également félicité ses co-stars de Love Island en disant: «Les filles ont été adorables.

“Chacun d’entre eux m’a envoyé un message, étant là, me disant que si je n’ai jamais besoin d’un appel, ils seront là. C’est vraiment très agréable et cela rend les choses un peu plus faciles.

La star de télé-réalité a annoncé qu’elle et Luca, 23 ans, s’étaient séparés dans un message posté sur Instagram le mois dernier.

Mais un initié a insisté sur le fait qu’il avait été “aveuglé” par l’annonce, disant: “Luca n’avait aucune idée que Gemma allait mettre fin aux choses.”

Signe que les choses ne sont peut-être pas entièrement à l’amiable, il a maintenant abandonné Gemma sur Instagram – bien qu’elle le suive toujours.

Sa co-star de Love Island, Davide Sanclimenti, a expliqué à quel point Luca avait trouvé la rupture.

La star italienne a déclaré le mois dernier: “Il n’allait pas vraiment bien mais il va maintenant – et il s’améliore.”