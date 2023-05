Gemma Owen partage un message émouvant sur la maladie rare de son frère alors qu’elle décroche un nouveau rôle énorme

La star de LOVE Island, Gemma Owen, a partagé un message émouvant sur la maladie oculaire rare de son frère James après avoir décroché un nouveau rôle énorme.

Gemma, 20 ans, qui est l’aînée des enfants de l’attaquant anglais à la retraite Michael Owen, a déclaré que son jeune frère était « cliniquement aveugle ».

Instagram

Instagram

James, 17 ans, a reçu un diagnostic de maladie de Stargardt en 2014 – une maladie rare qui provoque une dégénérescence de sa rétine et affecte une personne sur 8 000.

La star de télé-réalité a partagé une photo d’elle souriant aux côtés de son frère et a annoncé qu’elle était la nouvelle ambassadrice de l’association caritative britannique Fight For Sight, qui aide à financer la recherche sur la prévention et le traitement de la cécité et des maladies oculaires.

« Quand mon frère James avait environ 8 ans, on lui a diagnostiqué une maladie génétique rare appelée maladie de Stargardt », a-t-elle déclaré.

« Cette condition détériore progressivement la vision de la macula et il n’existe actuellement aucun remède ni traitement.

« Ayant été témoin de près de la façon dont la perte de la vue l’a personnellement affecté, je suis honoré d’annoncer que je suis maintenant ambassadeur de Fight For Sight. »

Gemma a admis que l’organisme de bienfaisance est très important pour elle et sa famille alors qu’elle se prépare à entreprendre son nouveau travail.

« Cette organisation caritative britannique finance la recherche sur la prévention et le traitement de la cécité et des maladies oculaires et occupe une place particulière dans le cœur de toute ma famille », a poursuivi Gemma.

« Je suis impatient de travailler avec eux pour aider à collecter des fonds et à sensibiliser à la recherche et au développement de traitements pour les personnes atteintes de la maladie de Stargardt et d’autres affections provoquant la cécité. »

Gemma a été inondée de commentaires de fans la félicitant pour sa sensibilisation.

L’un d’eux a écrit: « Ah incroyable, utiliser votre plate-forme pour mettre en évidence quelque chose de si proche de votre cœur. »

Un autre a posté: « C’est incroyable, nous avons besoin de plus de gens comme vous pour sensibiliser à une si grande cause !! Bien joué. »

« Une cause si merveilleuse et une belle façon pour vous de continuer à soutenir votre frère James », a ajouté un troisième.

Dans une interview avec The Times, Michael s’est ouvert sur l’état de santé de son fils en expliquant que son fils ne suivra jamais ses traces.

Il a déclaré: « Il ne sera jamais footballeur. Mon fils a une maladie des yeux. Je n’ai jamais dit ça. Je ne veux pas un gros titre.

« Cliniquement, il est aveugle. Il a la maladie de Stargardt, une dégénérescence de sa rétine.

«J’avais l’habitude d’aller le regarder et de le harceler sur son positionnement. Il ne peut pas voir le ballon tant qu’il n’est pas à cinq mètres.

« Même si chaque père veut que son fils joue, c’est presque un soulagement pour moi. »

Instagram

Michael Owen a précédemment déclaré que son fils James ne suivrait pas ses traces en tant que footballeur[/caption]