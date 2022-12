Gemma Owen montre ses abdos toniques alors qu’elle retourne au gymnase après un Noël somptueux en famille

GEMMA Owen a flashé ses abdos toniques alors qu’elle se rendait au gymnase après avoir passé Noël avec son célèbre père et sa famille.

La star de Love Island, 19 ans, a montré son physique soigné dans un haut court kaki et des leggings assortis.

La cavalière de dressage a déclaré aux fans qu’elle retournait au gymnase après s’être gâtée à Noël.

Mettant les tartes hachées de côté, Gemma a dit qu’elle en avait marre de la période “accalmie” entre Noël et le Nouvel An.

Sans perdre de temps, Gemma a enfilé son équipement de gym et a déclaré: “Revenons-y, l’accalmie avant le Nouvel An me tue.”

Dans le selfie, la fille de la légende du foot Michael Owen a montré ses bras et ses cuisses toniques.

L’adolescente a passé le jour de Noël avec sa famille, y compris sa mère sosie Louise.

Gemma a ébloui dans une combinaison blanche alors qu’elle posait avec ses célèbres parents.

La star de télé-réalité a rendu hommage à ses “plus proches” après sa récente séparation d’avec son petit ami Luca Bish.

Gemma a filmé leur immense table à manger pour 25 convives avec des verres en cristal et de la vaisselle en or.

Gemma a partagé des clichés sur Instagram et a écrit : « Je suis reconnaissante envers mes proches.

“J’espère que tout le monde a passé un beau Noël.”

Les festivités ont eu lieu dans leur manoir familial de 4 millions de livres sterling, nommé Lower Soughton Hall.

Gemma avait précédemment révélé qu’un chef privé était sur place pour cuisiner un somptueux festin festif.

Gemma a expliqué comment le jour de Noël a tendance à se dérouler dans une interview avec Tatler, expliquant que cela a toujours été la même chose.

« Nous avons le même jour de Noël depuis aussi longtemps que je me souvienne.

“C’est l’un des meilleurs jours de l’année”, a déclaré la star.

D’après la star de télé-réalité, papa Michael est toujours en charge de la musique et aime “la mettre si fort” que personne ne peut entendre ce qu’ils disent.

Discutant des préparatifs du dîner, Gemma a déclaré: «Nous avons essayé plusieurs choses. Nous avons trop de monde pour manger dehors. Mais ensuite, au cours des années précédentes, nous avons essayé que chacun ait ses propres choses à apporter et aide de cette façon.

Elle a ajouté: «En tant que famille, nous ne sommes pas de grands donneurs de cadeaux, et le cadeau de ma mère et de mon père à la famille organise le jour de Noël et le dîner de Noël.

“L’ami de mon père a une entreprise de restauration, donc c’est un peu une faveur, ce qui est un luxe en soi.

“Nous sommes évidemment très chanceux de pouvoir avoir les deux côtés de la famille dans une même pièce, à une table, en ayant juste une conversation de très bonne qualité et en mangeant et en buvant.”

Gemma a qualifié son père, la star du football, de “véritable hôte” et a déclaré qu’il “prend tout son sens” lorsque la famille et les amis sont là pour Noël.

« Le côté compétitif ressort. Très souvent, la fléchette finira dans le mur, mais ce ne sera pas Noël chez nous sans une partie de fléchettes », a ajouté la star.

