Gemma Owen montre des abdominaux toniques dans un crop top alors que la star de Love Island pose pour une séance photo de mode

La star de LOVE Island, Gemma Owen, 19 ans, a flashé ses abdos samedi.

La superbe star de télé-réalité brune était une vision dans son dernier message sur les réseaux sociaux, alors qu’elle portait un blouson aviateur marron et un haut court léger.

Faisant une grimace sensuelle à la caméra, Gemma a mis ses mains dans les poches de son pantalon en regardant la caméra.

La jeune femme de 19 ans a laissé tomber ses mèches brunes et elle arborait un maquillage glamour alors qu’elle se tenait dans un bar chic.

Gemma a sous-titré le cliché: “Saison des citrouilles”, avant de taguer PrettyLittleThing et de faire savoir aux fans qu’il s’agissait d’une publicité.

Se précipitant vers les commentaires, son compatriote Love Islander Ekin-Su a écrit: “Belle fille.”

Les fans ont adoré le look époustouflant de Gemma dans le nouveau post, avec une personne écrivant: “

LA PLUS JOLIE FILLE DE TOUS LES TEMPS.

Un autre a dit: “Je suis amoureux de ton bijou de style, je t’aime”, tandis qu’un troisième a répondu: “Magnifique comme toujours Gemma.”

Le cliché de Gemma, ambassadrice de PrettyLittleThing, survient après que la star a déclenché des rumeurs selon lesquelles son petit ami Luca Bish, 23 ans, avait fait sa demande en mariage.

Gemma, qui tournait récemment quelque chose à l’étranger, a taquiné ses followers en révélant une bouteille de champagne, un énorme bouquet de fleurs et deux coupes de champagne.

Gemma et Luca sont devenus de plus en plus forts depuis leur départ de la villa et sont presque inséparables.

Luca a soutenu Gemma à chaque étape du processus alors qu’elle a décroché une série de gros contrats.

Cette semaine, elle a annoncé une collection avec la marque de bijoux Abbot Lyon et Luca était sur place pour dire à quel point il était «fier» d’elle.





Auparavant, il avait tout mis en œuvre pour demander si Gemma serait sa petite amie.

Gemma a été surprise par des montagnes de roses rouges, des tas de bougies et même un violoncelliste dans la tentative de Luca d’officialiser les choses.

Dans une vidéo floue, sur la ballade Why I Love You de MAJOR, on peut voir le cavalier de dressage professionnel ouvrir un bracelet Cartier très cher, qui peut coûter jusqu’à 10 000 £.

Alors que le couple s’embrassait, les mots “Be My Girlfriend” pouvaient être vus épelés dans une piscine à côté d’eux.

