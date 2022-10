Gemma Owen lance une nouvelle gamme PLT avec des prix à partir de 10 £ mais les fans ont tous la même plainte

La star de LOVE Island, Gemma Owen, a lancé sa nouvelle gamme PrettyLittleThing – mais les fans ne sont pas contents.

Les pièces de la jeune fille de 19 ans commencent à partir de seulement 10 £, mais ses followers sont en colère contre le “manque de promotion” de sa ligne d’automne.

Mais les fans se sont plaints de son "manque de promotion"

La marque de mode PLT a continuellement jeté tout son poids derrière sa compatriote star de Love Island, Molly-Mae Hague, depuis qu’elle a commencé à travailler pour eux.

La fashionista de 23 ans, qui attend maintenant son premier bébé, a même été nommée directrice artistique de l’entreprise.

Mais les fans furieux de Gemma ont le sentiment qu’elle n’a pas subi le même traitement que Molly-Mae.

L’un d’eux s’est plaint sur Instagram : “La mise en place de Gemma’s Edit est tellement décevante, donc pas PLT comme j’espère que vous ferez mieux pour sa collection.”

Un autre a répondu: “Tout à fait d’accord, ils ont juste abandonné le montage, sans aucune promo. @prettylittlething y a-t-il tant d’injustice envers Gemma Owen ? »

Un troisième adepte en colère a écrit : « PLT, vous êtes gênants.

“Il n’y avait pas de promo menant à cela, sans oublier que cela a été publié il y a des heures sans aucune mention.

“Gemma a tué ça et a l’air si beau. Je souhaitais juste que l’équipe PLT se ressaisisse et réalise le joyau absolu qu’elle a entre les mains.





Quelqu’un d’autre a ajouté: “Ils gaspillent vraiment son potentiel.”

Quelques jours après avoir quitté la villa Love Island en août, Gemma a signé un contrat à six chiffres avec PrettyLittleThing.

À l’époque, une Gemma excitée a déclaré: «C’est vraiment un rêve devenu réalité pour moi.

«J’ai porté PrettyLittleThing tout au long de mon passage dans l’émission et maintenant être annoncé comme l’un de leurs nouveaux ambassadeurs aux côtés de talents incroyables, y compris les anciens de Love Island, est vraiment spécial.

“L’équipe a été incroyable et je suis ravie de me mettre au travail et de commencer à concevoir des collections pour vous tous.”

Le PDG de la marque – Umar Kamani – qui a sélectionné Gemma a ajouté : « Gemma est la personne idéale pour représenter le consommateur PLT ; elle est intelligente, confiante, ambitieuse et a un style très apprécié et relatable.

“Nous sommes ravis qu’elle rejoigne la famille PLT et sommes impatients de partager de nombreux contenus, collections et prises de vue passionnants avec nos clients.”

Gemma travaille depuis sur son premier montage et son lancement a été annoncé sur Instagram lundi soir.

“Présentation de notre nouvel ambassadeur de marque @gemowen_1”, a déclaré PrettyLittleThing. “Notre fille a abandonné l’ultime édition de pièces de transition pour vous faciliter l’automne.”

Gemma a répondu: “La MEILLEURE équipe… Toujours reconnaissante.”

Elle a également présenté certaines de ses pièces dans HELLO!, racontant au magazine que l’une de ses principales icônes de style est Kim Kardashian.

Gemma a signé avec le géant de la mode en août

Jolie petite chose

Elle dit que son icône de style est Kim Kardashian[/caption]