Gemma Owen et Luca Bish « sur les rochers » quelques semaines seulement après avoir quitté la villa et sont sur le point de se séparer depuis

GEMMA Owen et Luca Bish avaient du mal à faire fonctionner leur romance quelques semaines seulement après avoir quitté Love Island, peut révéler The Sun.

Gemma, 19 ans, et Luca, 23 ans, ont quitté la villa en août et étaient sur les rochers peu de temps après, avant d’annoncer qu’ils s’étaient séparés mercredi.

Gemma Owen a révélé mercredi qu’elle s’était séparée de Luca Bish[/caption] Instagram

Gemma avait publié des clichés en solo pendant des semaines avant d’annoncer la nouvelle[/caption] Getty

Et la pause n’a pas été une surprise pour leurs co-stars, qui ont noté que Luca avait fait une embardée lors du lancement de la mode d’Indiyah Polack en septembre, de nombreux amis de Love Island étaient présents.

L’ancien poissonnier est allé à une première sur la route à la place, tandis que la cavalière de dressage Gemma était absente.

Une source a déclaré: “Les copains pensaient qu’ils étaient sur les rochers il y a quelques mois quand ils ne sont pas venus à une réunion.

“C’était gênant car Dami et Indiyah avaient déjà exprimé des doutes sur la relation entre Gemma et Luca à l’extérieur.

“La plupart des acteurs étaient là, prêts à célébrer, mais ils pensaient que quelque chose n’allait pas avec Gemma et Luca pour ne pas venir.”

Cela survient trois mois seulement après avoir terminé deuxième sur Love Island le 1er août 2022.

Gemma a déclaré que c’était une “décision difficile” de mettre fin à sa romance avec Luca avec qui elle a été photographiée pour la dernière fois début novembre 2022.

Elle a annoncé la nouvelle de la rupture sur Instagram et a écrit : “Je voulais vous faire savoir que Luca et moi ne sommes plus en couple. Ce n’était pas une décision facile mais finalement c’est ce qui est le mieux pour nous deux en ce moment.

Suite à la nouvelle, Luca s’est également rendu lui-même sur les réseaux sociaux pour faire une déclaration aux fans de l’ancien couple.





Luca a déclaré: “J’ai rallumé mon téléphone après avoir pris un peu de temps pour me vider la tête après un après-midi chargé d’émotions à des milliers de messages et d’articles de presse sur ma rupture.”

Il a poursuivi: “J’aurais aimé un peu de temps pour traiter cela en privé, mais comme vous le savez déjà tous, malheureusement, Gemma et moi avons pris la décision mutuelle plus tôt dans la journée de nous séparer.”

Gemma et Luca ont été finalistes sur Love Island cet été, perdant face à Davide et Ekin-Su.

La séparation de choc est survenue deux jours seulement après que Luca a déclaré aux journalistes que tout allait bien dans sa relation alors qu’il apparaissait sur le tapis rouge des TV Choice Awards – avec Gemma visiblement absente.

Mais Gemma a suscité des inquiétudes en octobre 2022 concernant des ennuis au paradis avec Luca après avoir omis de le mentionner dans son entretien avec Tatler.