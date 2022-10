Gemma Owen et Luca Bish de Love Island “plus proches que jamais” après que Paige Thorne ait laissé entendre que leur relation était une “showmance”

Gemma Owen et Luca Bish de LOVE Island sont “plus proches que jamais” et “ne ressentent pas le besoin de faire semblant” – après que Paige Thorne ait laissé entendre qu’ils faisaient semblant.

Une source proche du duo a expliqué que les affirmations de showmance ne concernaient «certainement» pas la star du dressage, 19 ans, et l’ancien poissonnier, 23 ans, après que l’ambulancier paramédical Paige, 24 ans, ait remué le pot.

Rex

Instagram

Paige, 24 ans, a balayé cette semaine un groupe de finalistes de l'émission, les décrivant comme des "faux"

Elle est restée timide alors qu’elle jetait un coup d’œil à un groupe de finalistes de l’émission, qu’elle qualifiait de “faux”.

Elle était sur le podcast Saving Grace et a été interrogée par l’animatrice et star de TikTok Grace Keeling: “Qui est le couple le plus faux?”

Paige avait la possibilité de boire un coup pour éviter de répondre à Grace, mais à la place, elle a renversé le thé.

Le jeune homme de 24 ans a répondu timidement : « Tout ce que je vais dire, c’est qu’il reste combien de couples, trois ? Vraiment, il n’y en a que deux.

Quatre couples dont Gemma Owen et Luca Bish, Tasha Ghouri et Andrew Le Page, Dami Hope et Indiyah Polack, et Ekin-Su Cülcüloğlu et Davide Sanclimenti seraient toujours en couple.

Gemma avait précédemment raconté comment elle « travaillait » sur sa relation à distance avec Luca.

Pourtant, une source a maintenant déclaré à The Mirror qu’ils n’étaient pas au cœur de revendications partagées.

Ils ont déclaré: “Il y a beaucoup de discussions et de rumeurs sur un showmance parmi les candidats de cette année, mais ce n’est certainement pas de Luca et Gemma dont tout le monde parle.





“Luca et Gemma sont plus proches que jamais, ils ne ressentent pas le besoin de parler tous les jours sur les réseaux sociaux.

“Les deux ont beaucoup de choses à faire, mais ils restent ensemble la plupart des nuits et lorsqu’ils doivent être séparés, ils sont constamment au téléphone.”

Pendant ce temps, Gemma a riposté après que Paige ait semblé la snober.

Paige a “snobé” Gemma dans une séance de questions-réponses en direct sur Instagram où elle a été interrogée par un fan avec qui elle était toujours en contact depuis la villa.

Dans une récente séance de questions-réponses sur sa chaîne YouTube, Gemma a expliqué comment la vie la traitait depuis son passage dans la villa ITV2.

Les fans étaient désespérés de savoir qui étaient ses personnes préférées de la série.

Gemma a déclaré: “Parmi les filles, toutes les filles avec qui j’étais en finale avec qui j’étais proche, je me suis entendue avec Tash et Ekin, toutes les filles vraiment.

« Toutes les filles finales. Antigone aussi.

L’adolescente a omis de mentionner Paige – qui a raté de peu la finale avec son ex Adam Collard.

Instagram

Les fans ont supposé que Gemma et Luca étaient le couple en difficulté après avoir admis qu'ils mettaient la greffe pour faire fonctionner leur relation à distance

Instagram

Paige avait précédemment suscité des spéculations sur une querelle avec Gemma

Instagram

Gemma et Luca "ne ressentent pas le besoin de brouiller leur relation", selon une source