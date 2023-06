Gemma Owen émerveille dans un cliché rare avec la superbe maman sosie Louise au soleil

La star de LOVE Island, Gemma Owen, a partagé une superbe photo d’elle et de sa belle maman sosie Louise.

La favorite de la télé-réalité – qui est devenue célèbre dans l’émission ITV2 l’année dernière – était tout sourire alors qu’elle posait pour la photo de retour.

Instagram

Gemma Owen et sa mère sosie[/caption]

Gemma, 20 ans, a partagé la photo du soleil avec ses 1,5 million d’abonnés Instagram, sous-titrant le message : « Nous venons en couple ».

Il semblait que la beauté de Love Island se souvenait d’une journée familiale précédente que les Owens avaient appréciée lors des courses de chevaux en mai.

Gemma avait l’air incroyable dans une robe crème, qui comportait un superbe corps en dentelle et un haut de style veste.

Elle a laissé ses mèches brunes couler dans son dos alors qu’elle posait avec un verre de vin, accessoirisant avec un sac en or et des lunettes de soleil.

Gemma, qui avait l’air glamour dans un visage plein de maquillage, a été rejointe par sa mère Louise, qui a opté pour une robe courte en dentelle bleue et rayonnait pour le selfie.

Les fans de la star de télé-réalité n’ont pas tardé à inonder la section des commentaires de compliments pour la paire.

Un abonné a écrit : « 2 belles dames ».

« Les mamans sont toujours vos meilleures amies et vos plus grands supporters », a déclaré un autre fan.

Une troisième personne a ajouté : « Tous les deux si époustouflants », tandis que quelqu’un d’autre a écrit : « Total GLAMOUR ».

Gemma est très proche de sa famille, s’ouvrant auparavant sur son jeune frère qui est « cliniquement aveugle ».

James, 17 ans, a reçu un diagnostic de maladie de Stargardt en 2014 – une maladie rare qui provoque une dégénérescence de sa rétine et affecte une personne sur 8 000.

La star de télé-réalité a partagé une photo d’elle souriant aux côtés de son frère et a annoncé qu’elle était la nouvelle ambassadrice de l’association caritative britannique Fight For Sight, qui aide à financer la recherche sur la prévention et le traitement de la cécité et des maladies oculaires.

« Quand mon frère James avait environ 8 ans, on lui a diagnostiqué une maladie génétique rare appelée maladie de Stargardt », a-t-elle déclaré.

Instagram

Gemma avec son frère James[/caption]