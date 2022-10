Gemma Owen de Love Island suscite l’inquiétude en omettant de mentionner Luca Bish lors d’une nouvelle interview sur son avenir

GEMMA Owen a suscité des inquiétudes au paradis avec son petit ami Luca Bish.

La jeune femme de 19 ans figure dans le prochain numéro de Tatler pour parler de la vie après Love Island et de ses projets pour l’avenir.

Elle a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas l’intention de quitter le manoir de papa Michael dans le nord du Pays de Galles[/caption]

Mais de manière révélatrice, Luca, 23 ans, n’est pas mentionné une seule fois lors de l’interview – le journaliste ajoutant que Gemma n’a pas prononcé son nom de toute la journée.

Au sujet de l’endroit où la cavalière de dressage envisage de vivre, Gemma insiste sur le fait qu’elle n’a pas l’intention de quitter le manoir de Michael, dans le nord du Pays de Galles, et qu’elle ne déménagera certainement pas dans la ville natale de Luca, Brighton.

Le journaliste témoigne : «[Gemma] ne mentionne pas le mot L toute la journée. Pas ‘l’amour’ – Luca. Le poissonnier n’est-il plus la priorité ?

Gemma a également eu son mot à dire sur le contrecoup de l’ancienne star de Love Island Molly-Mae Hague l’année dernière après avoir insisté sur le fait que “nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée”.

Elle a déclaré: «Les gens vont avoir des opinions quoi qu’il arrive.

« Et je pense que vous devez tout prendre avec des pincettes. C’est votre carrière en fin de compte, alors faites ce qui vous rend heureux.

Cela vient après que la co-star de Gemma, Paige Thorne, ait semblé la qualifier de “faux” avec Luca lors d’une interview cinglante.

Elle était sur le podcast Saving Grace et a été interrogée par l’animatrice et star de TikTok Grace Keeling: “Qui est le couple le plus faux?”

Paige avait la possibilité de boire un coup pour éviter de répondre à Grace, mais à la place, elle a renversé le thé.





Le jeune homme de 24 ans a répondu timidement : « Tout ce que je vais dire, c’est qu’il reste combien de couples, trois ? Vraiment, il n’y en a que deux.

Quatre couples dont Gemma et Luca, Tasha Ghouri et Andrew Le Page, Dami Hope et Indiyah Polack, et Ekin-Su Cülcüloğlu et Davide Sanclimenti seraient toujours en couple.

Découvrez l’article complet dans le numéro de décembre de Tatler disponible en téléchargement numérique et en kiosque à partir du jeudi 27 octobre.

