Gemma Owen de Love Island suscite des rumeurs que Luca a PROPOSÉES avec un cliché romantique

La star de LOVE Island, Gemma Owen, a déclenché des rumeurs selon lesquelles Luca Bish aurait proposé après avoir partagé une installation très romantique.

La jeune femme de 19 ans, qui tourne actuellement quelque chose à bord, a taquiné ses followers en révélant une bouteille de champagne, un énorme bouquet de fleurs et deux coupes de champagne.

Instagram

Le couple est plus proche que jamais après Love Island[/caption]

Gemma et Luca sont devenus de plus en plus forts depuis leur départ de la villa et sont presque inséparables.

Luca a soutenu Gemma à chaque étape du processus alors qu’elle a décroché une série de gros contrats.

Cette semaine, elle a annoncé une collection avec la marque de bijoux Abbot Lyon et Luca était sur place pour dire à quel point il était «fier» d’elle.

Auparavant, il avait tout mis en œuvre pour demander si Gemma serait sa petite amie.

En savoir plus sur Love Island TOURNER LA PAIGE Adam Collard de Love Island retrouve Paige après avoir trompé les rumeurs LE BIEN ROUGE DE L’INDE India Reynolds de Love Island a l’air rouge alors qu’elle modélise de la lingerie moulante

Gemma a été surprise par des montagnes de roses rouges, des tas de bougies et même un violoncelliste dans la tentative de Luca d’officialiser les choses.

Dans une vidéo floue, sur la ballade Why I Love You de MAJOR, on peut voir le cavalier de dressage professionnel ouvrir un bracelet Cartier très cher, qui peut coûter jusqu’à 10 000 £.

Alors que le couple s’embrassait, les mots “Be My Girlfriend” pouvaient être vus épelés dans une piscine à côté d’eux.





À l’époque, des sources ont affirmé que son geste somptueux avait laissé Gemma inquiète pour leur avenir ensemble.

Une source a dit OK! magazine : « Elle a joué le jeu car elle pouvait voir à quel point il avait fait des efforts, mais cela la mettait mal à l’aise.

“Elle n’a jamais aimé les PDA dans la villa et elle aurait aimé qu’il garde cela privé plutôt que de le coller partout sur Instagram. Cela la rend nerveuse pour leur avenir.

Mais la paire est plus forte que jamais depuis lors et apparaît régulièrement aimée et heureuse sur les réseaux sociaux de l’autre.

Éclaboussure

Luca a demandé à Gemma d’être sa petite amie peu de temps après avoir quitté la villa[/caption]