Gemma Owen de Love Island sort avec une énorme star de Grime après sa séparation avec Luca Bish

GEMMA Owen a retrouvé l’amour – huit semaines après sa séparation avec Luca Bish.

Le Soleil peut révéler en exclusivité que Gemma sort avec la star de Grime, Bugzy Malone, de son vrai nom Aaron Davies.

Getty

Getty – Contributeur

Gemma, 19 ans, et Luca, 23 ans, se sont séparés en novembre, trois mois après leur couple sur Love Island.

Et des amis ont raconté au Sun comment Gemma était maintenant tombée amoureuse de la star de Manchester Aaron.

Une source a déclaré: “Gemma et Aaron ont eu quelques rendez-vous au cours des dernières semaines.

“Ils ont dit à leurs amis les plus proches qu’ils sortaient ensemble et semblent vraiment heureux ensemble.

en savoir plus sur Gemma Owen CHOC PRATIQUE Gemma Owen prend un «swipe» au lancement de Love Island avec une grande annonce ENVIE QUE Anna-May Robey de Love Island admet le béguin pour Luca car il aime ses clichés sexy

“Gemma et Aaron gardent leur relation hors de la vue du public pour l’instant parce que c’est le début.

“Il est vraiment amoureux d’elle et a clairement expliqué ce qu’il ressentait.

“Tout est très nouveau et excitant pour eux deux, mais ils y vont lentement.”

Gemma a révélé qu’elle s’était séparée du poissonnier Luca en novembre, deux mois seulement après la fin de Love Island.

La star de télé-réalité, qui est la fille de l’ancien footballeur anglais Michael, a déclaré qu’après leur rupture, elle avait trouvé cela “difficile”.

Gemma a déclaré: “Ces dernières semaines, comme traverser n’importe quelle rupture, ce n’est pas agréable. Ce n’est pas un bon moment.

« Mais dans l’ensemble, je vais bien. Je m’en sors et je m’occupe. »

Bugzy, qui est surnommé King of the North, grâce à ses racines mancuniennes et à son succès dans le monde de la musique, a raconté au Sun l’année dernière comment Guy Ritchie avait aidé à lancer sa carrière.

Il a rencontré Guy, 54 ans, à la suite d’un vilain accident de la route alors qu’il était terré à l’hôpital.

Bugzy, 32 ans, a déclaré: “J’avais joué un rôle dans l’un des films de Guy, The Gentlemen, et j’avais adoré – c’était une expérience formidable et une opportunité de rencontrer et de travailler avec des gens incroyables.

« Mais je ne savais pas si cela mènerait à plus.

“Après mon accident, Guy a appelé pour me surveiller et nous avons commencé à discuter davantage.

“Je n’avais pas vraiment d’expérience d’acteur avant de travailler avec Guy, mais il m’a vraiment pris sous son aile. C’est une opportunité incroyable et je suis très reconnaissant.

« Il est très cool. Il n’en dit pas trop mais je l’ai vu dire aux gens qu’il aimerait les choses différemment, donc s’il ne le fait pas, je suppose que ça va.

“Mais plus que cela, il est juste devenu une personne qui me soutient vraiment – et je l’apprécie.”