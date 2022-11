Gemma Owen de Love Island se déshabille pour un selfie dans la baignoire après une séparation choquante avec Luca Bish

Gemma Owen de LOVE Island s’est déshabillée pour un selfie à l’heure du bain dans une baignoire remplie de bulles alors qu’elle passait du temps seule.

La star équestre de Team GB, 19 ans, – qui s’est récemment séparée de son petit ami star de la télé-réalité Luca Bish – prenait un moment pour prendre soin de soi.

Elle s’est capturée en train de prendre une pose sensuelle alors qu’elle s’appuyait à l’arrière de la vaste baignoire blanche autonome de sa maison de 4 millions de livres sterling dans le Cheshire.

Gemma fit la moue alors qu’elle soutenait sa tête avec sa main.

Elle posa sa tête sur l’étagère en marbre, qui était remplie de produits de bain somptueux, dont un gommage au miel avec une louche en bois.

Plus tôt dans ses histoires Instagram, Gemma a capturé sa nuit froide en plein essor alors qu’elle faisait couler son bain dans sa somptueuse salle de bain.

Gemma – la fille de l’ancien footballeur Michael Owen – s’est récemment séparée de son petit ami de trois mois, Luca.

Elle a dit que c’était une “décision difficile” de mettre fin à sa romance avec l’ancien poissonnier, avec qui elle a été photographiée pour la dernière fois au début du mois.

Gemma et Luca ont été finalistes sur Love Island cet été, perdant face à Davide et Ekin-Su.

Annonçant la scission sur Instagram, elle a écrit : “Je voulais vous faire savoir que Luca et moi ne sommes plus en couple. Ce n’était pas une décision facile mais finalement c’est ce qui est le mieux pour nous deux en ce moment.





“Beaucoup d’entre vous ont fait ce voyage avec nous depuis le début et je tiens à vous remercier pour votre soutien continu alors qu’un nouveau chapitre commence.”

Gemma a suscité l’inquiétude le mois dernier de problèmes au paradis avec son petit ami Luca après avoir omis de le mentionner dans son entretien avec Tatler.

Et cette semaine, les fans ont remarqué qu’elle n’était pas aux côtés de Luca alors qu’il assistait à divers événements.

Gemma et Luca sont restés ensemble tout au long de leur séjour sur Love Island, mais ont décidé de ne pas officialiser les choses avant leur retour à la maison.

Luca a fait une démonstration très extravagante lorsqu’il lui a demandé d’être sa petite amie – en lui présentant un bracelet Cartier de 6 000 £.

Il a depuis rompu son silence sur leur séparation, admettant qu’il se sentait “aveuglé”.

À l’époque, une source a déclaré: “Luca n’avait aucune idée que Gemma allait mettre fin aux choses.

«Il se sent vraiment gêné par tout cela. Il jaillissait d’elle lors d’événements cette semaine – alors qu’elle prévoyait d’y mettre fin.

“Il l’a suppliée de continuer à essayer mais elle avait pris sa décision. Il a l’impression d’avoir beaucoup supporté – après avoir été critiqué dans la série et s’être moqué de Michael Owen, il se sent donc assez contrarié et en colère en ce moment.

