Gemma Owen de Love Island rompt le silence lors d’une séparation de choc avec Luca en disant “ça n’a pas été bien”

La star de LOVE Island, Gemma Owen, a finalement parlé de sa rupture “difficile” avec son petit ami de la villa, Luca Bish.

La jeune fille de 19 ans, qui est la fille de Michael Owen, a parlé de la douleur de se séparer lors d’une soirée PrettyLittleThing en Irlande.

Gemma Owen a parlé de sa séparation d’avec Luca Bish lors d’une soirée hier soir[/caption]

Cependant, elle a insisté sur le fait que les filles de Love Island avec lesquelles elle a passé l’été ont toutes été “charmantes” à la suite de la rupture.

Elle a dit à Goss.ie : “Ces dernières semaines, comme traverser n’importe quelle rupture, ce n’est pas agréable. Ce n’est pas un bon moment.

“Devoir faire face à la presse et aux opinions des autres, et aux gens qui pensent savoir ce qui se passe alors qu’ils ne le savent pas, cela a été difficile.

« Mais dans l’ensemble, je vais bien. Je m’en sors et je m’occupe. »

Gemma a félicité ses co-stars de Love Island en disant: «Les filles ont été adorables.

“Chacun d’entre eux m’a envoyé un message, étant là, me disant que si je n’ai jamais besoin d’un appel, ils seront là. C’est vraiment très agréable et cela rend les choses un peu plus faciles.

La star de télé-réalité a annoncé qu’elle et Luca, 23 ans, s’étaient séparés dans un message posté sur Instagram le mois dernier.

Il disait: «Je voulais vous faire savoir que Luca et moi ne sommes plus en couple. Ce n’était pas une décision facile mais finalement c’est ce qui est le mieux pour nous deux en ce moment.

“Beaucoup d’entre vous ont fait ce voyage avec nous depuis le début et je tiens à vous remercier pour votre soutien continu alors qu’un nouveau chapitre commence.”

Luca a ensuite publié sa propre déclaration dans laquelle il a dit aux fans qu’il avait éteint son téléphone pour donner un sens à la situation en privé.

Luca et Gemma ensemble aux courses un mois avant leur séparation[/caption]