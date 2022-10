Gemma Owen de Love Island retrouve Luca Bish après avoir parlé de la lutte de la romance longue distance

GEMMA Owen a retrouvé Luca Bish après avoir parlé de la difficulté d’avoir une relation à distance.

Le couple s’est rencontré cette année dans la série de Love Island et a tous deux parlé de la difficulté de vivre si loin l’un de l’autre.

Le couple s'est réuni pour une nuit douillette

Gemma, 19 ans, et Luca, 23 ans, se sont classés deuxièmes de l’émission ITV2, juste derrière Ekin-Su Culculoglu, 27 ans, et Davide Sanclimenti, 27 ans.

Depuis son retour au Royaume-Uni, le couple a dû contourner sa distance, Gemma étant basée dans le Cheshire et Luca vivant à 246 miles au sud de Brighton.

Mais hier soir, Gem a posté une jolie photo pour montrer qu’elle était ENFIN de retour avec son homme.

S’adressant à Instagram Stories, elle a partagé une photo de Luca jouant au billard dans sa maison familiale.

La star de télé-réalité impertinente a écrit sur le cliché : « Qui a gagné ? Évidemment moi.

Gemma a expliqué à quel point elle trouvait difficile d’être loin de Luca, après qu’ils soient tombés amoureux l’un de l’autre sur Love Island cet été.

Mais malgré les engagements professionnels et le fait de vivre aux extrémités opposées du pays, hier, Gemma a levé le voile sur la façon dont ils le font fonctionner.

Dans son dernier post sur sa chaîne YouTube, elle a déclaré : « Cela fonctionne bien.





“Vous savez, nous sommes évidemment toujours très occupés, mais nous prenons du temps l’un pour l’autre et vous savez, chaque fois que nous le pouvons, il est soit ici, soit je suis à Brighton.

« Si nous travaillons tous les deux à Londres, nous passerons la nuit ensemble, alors nous essayons juste de faire en sorte que ça marche.

“Il est en fait ici maintenant, nous allons aller déjeuner plus tard mais tout va bien dans ce département.”

Gemma et Luca semblent vraiment heureux car la belle a récemment admis qu’elle n’emménagerait pas encore avec son homme.

Elle vit actuellement dans le manoir de 4 millions de livres sterling de son père Michael et veut y rester pour le moment, insistant: “Je suis encore jeune.”

Leurs co-stars Tasha Ghouri et Andrew Le Page ont déjà emménagé ensemble, mais Gemma n’est pas prête à faire ce choix.

Elle a expliqué au MailOnline: “Nous n’avons pas encore l’intention d’emménager ensemble, je suis une fille au foyer, c’est là que tout est, je suis axé sur la famille et je suis encore jeune.

“Dans l’immédiat, je suis satisfait de là où je suis et de la configuration que Luca et moi avons.”

La star a poursuivi: «Nous sommes partout en ce moment, quand je suis à Londres pour travailler, nous passons du temps ensemble et quand nous avons un week-end libre, il me rejoindra dans le Cheshire et sera avec les chevaux. Nous nous adaptons à nos horaires chargés.

Mais Luca avait précédemment expliqué qu’il prévoyait de déménager à proximité, en disant: “Il n’y a pas de terrain d’entente – c’est Chester ou rien!”

« Je suis heureux d’aller là où elle veut que j’aille. Je n’ai pas trop d’engagements à la maison donc c’est plus facile pour moi de déménager. Tout ce qui nous rend heureux et tout ce qui est juste, nous le ferons. J’espère que si je m’approche d’elle, avec le temps, nous trouverons une place ensemble.

Gemma Owen de Love Island a levé le voile sur sa relation avec Luca Bish

La paire le fait fonctionner